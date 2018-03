Frances McDorman, la voz de las mujeres en el Oscar 2018

Frances McDormand, se convirtió en la mujer de la noche luego de ganar el premio a Mejor Actriz por su participación en la cinta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Aunque la contienda era difícil, teniendo a una veterana Meryl Streep y una audaz Sally Hawkins, era de esperarse que Frances se llevara la estatuilla por la forma en la que presentó a una mujer divorciada que está completamente loca.

La escritura y el guión fueron realmente geniales, especialmente la construcción de personajes. También una gran relevancia social y política.

En definitiva se necesitan más películas donde Frances McDormand amenace con acabar con violadores y malos hombres.

Sobbing at that final speech. Bless Frances McDorman & the recognition of every woman nominated for an #Oscars tonight pic.twitter.com/z7XecynOJ4

— Kate Cordova (@KateCordova) March 5, 2018