Modelo se harta de ser talla 0, aumenta 20 kilos y ahora es muy feliz

Los cánones de belleza impuestos por el mundo del modelaje y la moda hacen estragos en muchas jóvenes a lo largo del mundo. Tal es el caso de Liza Golden-Bhojwani, quien después de varios años de trabajo, inconformidades y disputa con la balanza entendió que lo realmente importante era su bienestar y salud; fue así como pasó de la talla 0 a ser una cotizada curvy model.

Luchas permanentes por encontrar una talla cero que le dejaría desfilar en las grandes pasarelas de la moda de New York, Milán, París, entre otras grades cunas de moda formaban parte del día a día de Liza Golden, una modelo oriunda de los Estados Unidos, que hoy relata y sirve de testimonio para las jóvenes que hoy inician en el mundo del modelaje.

En un escrito publicado a través de sus redes sociales la joven modelo relató lo tortuoso de su camino entre las pasarelas y la balanza para alcanzar la tan ansiada talla cero.

La imagen del lado izquierdo me la tomaron cuando iniciaba el mejor punto de mi carrera. Fue para mi primera semana de la moda, para la cual tenía la talla que necesitaba. Asistía a shows increíbles que nunca pensé que podría, desfilando al lado de mujeres que alguna vez admiré, en serio era adrenalina pura… Pero después de desmayarme cuando estaba sola en mi departamento mientras preparaba una de mis comidas baja en calorías (creo que fueron 20 piezas de edamame al vapor, si mal no recuerdo), renuncié a la dieta y al pesado entrenamiento y decidí que podía hacerlo sola. En ese momento pensé: ‘todavía puedo estar así de delgada, pero ahora voy a comer un poco más, así no me voy a sentir horrible’. Bueno, resulta que comer un poco más se convirtió en comer casi una bolsa llena de almendras, que después se convirtió en comidas de tamaño completo, que luego se convirtieron en completas borracheras. Deseaba comer todo lo que te imaginas y estaba cediendo a cada deseo, a pesar de que sabía que este era un momento muy importante de mi carrera. Lo logré durante la Semana de la Moda en Nueva York; muy bien, nadie había notado que había aumentado un poco de peso, pero cuando llegó la Semana de la Moda en Londres pude notar cómo los kilos comenzaban a verse tanto en el espejo como en la cinta métrica, pero me mantuve callada obviamente, sin querer sabotearme. Me encontré yendo a la tienda de comestibles para comprar vegetales crudos para así compensar las dos semanas de borrachera que tuve en Nueva York, pero no perdí ni un gramo, sin importar lo saludable que estuviera comiendo o cuánto ejercicio hacía. La Semana de la Moda en Milán llegó y me di cuenta de que estaba más gorda y más grande de la cadera, 90 centímetros en lugar de 87 como en Nueva York; actué normal y pretendí que no ocurría nada. De cualquier forma, conseguí varias pasarelas, entre ellas para Dolce & Gabbana. Después recibí críticas en línea porque mis muslos se veían muy gordos… De todos modos, participé en la Semana de la Moda en París y me resultó imposible resistir esos croissants de chocolate. Solo conseguí una pasarela después de muchos castings, pero después de hablar con los clientes descubrí la razón por la que no conseguía nada: mi tamaño.