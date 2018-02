Profesiones en las que es más propenso a desarrollar Síndrome del túnel carpiano

El Síndrome del Túnel Carpiano es un mal común de nuestros tiempos, tanto que ya es considerado una enfermedad profesional.

Se trata de una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano, un nervio en la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a otras partes de la mano. El Síndrome del Túnel Carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la mano y dedos y sí, tiende a ser extremadamente molesto si no se atiende.

Algunas personas que presentan este problema nacieron con un túnel carpiano pequeño, sin embargo, lo más común es que se adquiera por el desgaste provocado por el uso excesivo de la muñeca.

Debido a lo común que se ha vuelto este mal, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido una resolución por la que reconoce, por primera vez, el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional, condenando a las empresas a dar el pago correspondiente por incapacitación.

Esto surgió a raíz de una vendedora de la empresa Conforama en Mega Park Barakaldo que tras presentar dicho problema exigió una compensación por los trabajos que realiza, tales como empaquetar y grapar muebles, mover objetos de considerable peso y limpieza de la exposición.

El sindicato reconoció que la empleada sufre síndrome del túnel carpiano en ambas muñecas debido a las posturas forzadas y a la manipulación manual de cargas que implican sus condiciones de trabajo.

La mayoría de los casos el Síndrome del Túnel del Carpo (STC) son de origen profesional y se constituye en uno de los principales problemas de las personas que desarrollan tareas relacionadas con esfuerzos manuales intensos, posiciones manuales forzadas, movimientos repetitivos, herramientas vibratorias y presión en muñeca mano.

La sensibilidad al frío, no poder sujetar objetos correctamente, malestar al escribir o al atarse los zapatos, son señales que debe consultar al médico. Por lo general, se puede tratar con ejercicios de rehabilitación o antiinflamatorios, pero en casos severos, se debe recurrir a cirugía pero si se tiene otros problemas, como diabetes, esta patología deberá tratarse primero, lo que puede reducir el dolor provocado por el STC", dijo la especialista.

Para tratarlo, puedes aplicar esto:

-Flexiones invertidas de muñeca

-Apretar pelota de tenis

-Estiramiento de antebrazos

.Antes de comenzar a trabajar prepara tus manos, haz movimientos circulares con la muñeca y estira los dedos y las muñecas.

No apoye sus muñecas sobre superficies duras por mucho tiempo.

Si usas un teclado, colócalo a la altura de los codos en flexión de 90 grados. Use un cojín largo y angosto para apoyar las muñecas, así permanecerán en línea recta (sin embargo, no lo uses constantemente).

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO