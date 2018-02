Estos son los peligros de la dieta de la bella durmiente

Hoy ponemos sobre la mesa la conocida dieta de la bella durmiente hablando de todos los peligros que conlleva para la salud. Las dietas milagro parecen estar cada vez más a la orden del día.

¿Qué es la dieta de la bella durmiente?

Recibe el nombre de dieta aunque en realidad no lo es, lo que propone este método es no comer o comer lo menos posible. Para engañar al organismo y evitar la sensación de hambre, hay que dormir, cuanto más mejor, y es aquí cuando entran en escena los fármacos, sedantes y demás pastillas para lograr estar muchas horas de la noche y del día durmiendo. El libro 'The Sleep Doctor's Diet Plan: Lose Weight through Better Sleep' defiende esta 'dieta' tan peculiar.

Sin embargo, según nos advierten otros expertos como la doctora Tracey Wade, profesora de sicología de la Universidad de Flanders, "no es solo obligar al cuerpo a dormir más de lo que necesita, sino que tendrá que usar niveles cada vez más altos para obtener el efecto deseado. La idea de apartarse de la vida y permanecer en la cama podría ser atractivo para aquellos que ya sufren trastornos alimentarios o depresivos". Analicemos los riesgos de esta dieta milagro

Riesgos para la salud de la dieta de la bella durmiente

Adicción a fármacos y sedantes

Hemos dicho antes que los fármacos, sedantes o pastillas son consumidos para lograr dormir grandes periodos de tiempo, nada menos que entre 19 y 20 horas diarias. Pues bien, aquí está el primero de los problemas para la salud de esta dieta, dichos fármacos crean adicción, a la vez que dañan al organismo con sus efectos adversos, más aún si tienes en cuenta que son tomados sin necesidad alguna. Se suele ir incrementando la dosis de las pastillas para dormir para que su efecto sea efectivo, por lo tanto se corre el riesgo de sufrir una sobredosis.

Desequilibrio del organismo

Puede que pierdas peso si sigues durante semanas esta dieta milagro, pero no lo harás de la forma adecuada. Al dejar de comer el organismo se desequilibra dando lugar a mareos, náuseas, dolor de estómago, malestar, ansiedad, irritabilidad, debilidad física y aislamiento social.

Depresión

A su vez, con el paso del tiempo se pueden desarrollar problemas mentales. Al dormir tantas horas seguidas, el cerebro deja de tener la misma actividad y tiende a recibir poca serotina, causando depresión.

Antes poner en marcha cualquier régimen agresivo y nocivo como este de la dieta de la bella durmiente, es importante que te informes acerca de sus pros y contras así como consultar a un especialista para conocer todos los efectos adversos para tu salud.

No nos cansaremos nunca de repetirlo, hacer ejercicio y comer de forma sana, dan grandes resultados.

Nueva Mujer Factores que pueden adelantar la menopausia Hay varias alertas que advierten la llegada precoz de la menopausia, presta atención