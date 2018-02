5 señales que dan los sueños que no debemos ignorar

Todos recordamos a José y su capacidad para interpretar los sueños del Faraón egipcio, después de todo, de no haber sido por su advertencia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas es probable que todo Egipto hubiera muerto de hambre. Sin embargo, cuando recordamos nuestros sueños les damos muy poca importancia. Es cierto que no somos el Faraón, pero he aquí 5 señales que según los expertos no deberíamos ignorar:

1. Caída de los dientes

No eres el único que ha tenido este sueño aterrador, de acuerdo con los expertos quiere decir que hay un aspecto de tu vida sobre el que estás perdiendo el control y esa idea te aterra. Probablemente tienes que hacerte cargo de un asunto urgente.

2. Ser atrapado

¿Estás ocultándole algo a alguien? Ser atrapado en sueños quiere decir que hay una situación real que te produce ansiedad y estás usando tus sueños para liberarla.

3. Muerte

Suena terrible, pero de hecho es una buena señal. Es tu inconsciente diciéndote que estás atravesando una transición y que lo estás haciendo de manera saludable.

4. Desnudez en público

Es un sueño clásico de los infieles y de la gente que copia en los exámenes. Quedar públicamente expuesto en tus asuntos más privados es algo que te costará horas de sueño de calidad.

5. Caída al vacío

Todos tenemos miedo a la transformación o a la pérdida definitiva, generalmente este tipo de sueños vienen a atormentarnos cuando nuestra relación pasa por un mal momento, o cuando sentimos que podemos perder nuestro trabajo. Son advertencias de nuestro inconsciente para que nos hagamos cargo.

