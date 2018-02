La magia de la acuarela más allá del dibujo con la ilustradora mexicana Paulina Jiménez

Paulina Jiménez, mejor conocida como Polly Short, es una artista dedicada al diseño pero con alma de ilustradora. 'Polly' encontró en la acuarela un arma poderosa para llegarle a los más pequeños a través de la espontaneidad y la inocencia que esta técnica representa. "Encuentro una magia muy especial en la acuarela porque es un arte tradicional", cuenta Paulina.

Egresada de Comunicación Visual de la Universidad CENTRO en la Ciudad de México, Polly es creadora de Short Stories Studio, dedicado a la ilustración con un estilo infantil. Ella utiliza técnicas tradicionales que rescatan texturas y sensaciones que no siempre se pueden plasmar en lo digital.

A lo largo de varios años, esta artista mexicana ha conquistado mediante imágenes simples y sencillas pero llenas de pasión, con historias cortas que "rescatan aquellos detalles que se han perdido en un mundo bombardeado de imágenes y violencia" como lo es la naturaleza, los animales, la lluvia, el amor y hasta el silencio.

La ilustración es un recurso gráfico ideal al momento de contar una historia. Es versátil y con posibilidades prácticamente infinitas para echar a volar la imaginación. Es también una alternativa para dar respuesta a aquello que parece imposible de plasmar, mediante un proceso que junta el conocimiento con el diseño y el pensamiento creativo. Así, una ilustración de Polly sirve como ejemplo para visualizar o para dar soporte gráfico a un texto explicativo, como lo es una enfermedad o un proceso científico.

El trabajo de Polly es contextualizar una situación para darle vida a lo más abstracto mediante la tinta y la acuarela, gracias a lo cual ha logrado estar en importantes proyectos altruistas dirigidos principalmente a los niños.

"El arte para mí es una una salida de lo que hay en mi cabeza. Me ha ayudado mucho en todos los sentidos. Cada vez me he vuelto más humana gracias a lo que hago, me recuerda que no hay que perder la capacidad de asombro, que hay que ser más empáticos y ser siempre una mejor persona".