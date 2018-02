5 canciones de José José que te hicieron sentir bien luego de una decepción amorosa

José José ha vivido como ha querido. Ha luchado, perseguido sus sueños y ganado a muchas adversidades. Gracias a él, conocimos el amor y el desamor. Crecimos con su música y adaptamos cada una de sus canciones a nuestra situación personal, ya sea una ruptura o una decepción.

Lo que es cierto es que por más deprimentes que puedan las letras del Príncipe de la Canción, muchas forman parte del repertorio obligado en cada fiesta y reunión. Cantarlas a todo pulmón es inevitable y sin duda, lejos de sentirte más triste o desolada, lograrás olvidar a aquel que te dejó.

EL TRISTE

En efecto se trata de una letra triste pero si te sientes despechada, la voz de José José te hará querer cantar a todo volumen (A TODO) pues se conectará con tu corazón roto y lo curará. La canción habla sobre perder a una persona especial y aunque no es precisamente algo bonito, el sentirte identificada en compañía del Príncipe te dará un respiro. Así que si tu corazón está roto, dale play y déjate llevar por las notas.

Que triste fue decirnos adiós

Cuando nos adorábamos más

Hasta la golondrina emigró

Presagiando el final

HE RENUNCIADO A TÍ

¿Qué mejor forma de curar un corazón roto que haciéndole entender que las cosas tenían que ser así? Vivir de ilusiones no es sano y José José lo deja muy claro en esta canción. Todos renunciamos a algo y saber que una no está sola en la batalla del olvido, es un alivio. Sé realista, ¿para qué quieres estar con alguien con quien no puedes entenderte?

He renunciado a ti.

Por que es pura fantasía nuestro amor,

ilusiones que se forman con el tiempo,

por que es tanta la distancia entre los dos,

que es difícil que podamos entendernos.

SOY ASÍ

Cuando ocurre una ruptura, tendemos a culpar a la otra persona por todo lo que pasó. Pero a veces, no hay nada mejor que tener un poco de descaro y decir "pues sí, fue mi culpa y no me importa".En realidad, en esta canción José José dice que no hizo nada malo pero pasó lo que tenía que pasar.

Soy así y se muy bien que nunca cambiare

Y acepto mi destino tal cual es

Nunca te engañe nunca te mentí nunca lo negué

ME VAS A ECHAR DE MENOS

Esta canción habla de cómo le diste todo en la relación. El sentimiento detrás de esta letra es muy real pues todas en alñgún momento hemos dicho que el que pierde no es una sino el otro por dejarte. Por eso, nos gusta pensar que siempre estaremos en su mente y que hasta nos extrañará. Aunque claro, nada de segundas oportunidades.

LA NAVE DEL OLVIDO

La verdad es que esta sí es muy dolida pero es un clásico que no puede faltar en esta lista. Y es que cuando cantas tu dolor a todo volumen, la mente se relaja y hasta se aclara el panorama. Es como una forma de decir "pues sí me duele pero aquí estoy disfrutándolo".

Espera un poco, un poquito mas

Para llevarte mi felicidad

Espera un poco, un poquito mas

Me moriría si te vas

