Así le responde Lady Gaga a los que la critican por tener 'rollos de grasa' en el cuerpo

El Super Bowl se llevó a cabo el domingo pasado, uno de los momentos más esperados fue el medio tiempo, mismo que este año estuvo a cargo de Justin Timberlake.

Lady Gaga también fue recordada este año y los comentarios respecto a su peso. Hace un años cuando la cantante voló por los aires y dio un espectáculo sin precedentes, las críticas se centraron en el aspecto de su cuerpo.

Ahora, a un año de esos desafortunados comentario, la intérprete de 'Bad romance' dijo en entrevista a Air with Ryan Seacrest que no podía evitar sentirse molesta pues muchos dejaron su actuación de lado y se centraron en las formas de su figura.

"No podía ignorar que vi a mis fanáticos hablando sobre eso y que me molestó. Creo que otras personas son como las chicas normales y los chicos que tienen sus propios problemas de imagen corporal, simplemente no pensaban que era una algo bueno que decir".