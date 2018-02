Diógenes Papelería: un espacio para los amantes de los detalles

Con tanto objeto mío en cada producto de mi #primeracolección 📚, cómo no le iba a dejar un espacio a la viejita para que exponga sus plantitas? 📆 #abril #cactus #suculentas #calendario2018

A post shared by Diógenes Papelería (@diogenes_papeleria) on Feb 4, 2018 at 3:39pm PST