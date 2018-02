La cantante Paloma Soto saca aplausos en Instagram por su foto con "rollitos"

La cantante Paloma Soto, esposa de Stefan Kramer, compartió varias fotos con su hijo más pequeño a través de su cuenta de Instagram, en que la siguen más de 36 mil usuarios, con importante mensaje.

En la reseña comentó que le tomó tiempo publicar la imagen porque se asomaban sus "rollitos", sin embargo la compartió y realizó una potente reflexión sobre aceptarse uno mismo.

"Me costo subir estas fotos porque se me veían los rollitos… pero que tanto 🤷🏽‍♀️🤗 me gustaban las fotos.

Es la marca que dejaron mis 4 pollitos así que chao no más #quierete #aceptate 😘", escribió.

La cantante, quien se encuentra disfrutando del verano junto a su familia, no dejó pasar la publicación sin exponer con fundamento la relevancia de quererse y aceptarse.

A lo que sus seguidores respondieron con elogios, tales como: "Que bkn tu explicación jaja y si! Que importa!", "Súper mina!! Te ves muy bien con esos rollitos (que son re chicos) jeejej".

