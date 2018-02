10 cosas que deberías saber antes de los 30

10 cosas que debes saber antes de los 30

Cumplir años se vuelve cada vez más complicado, y el miedo nos embriaga si sentimos que no estamos cerca de cumplir con nuestros objetivos o con aquello que la sociedad te obliga a cumplir. Por eso es importante ser conscientes de las 10 cosas que debes saber antes de los 30.

Todo se aprende con el tiempo, con el error y la experiencia. Tranquila si las cosas aún no están saliendo como debes, lo importante es que encuentres tu camino a al felicidad, no aquellos que ya están preestablecidos.

Enamorarse sin perderse

Todos hemos tenido ese amor que nos volvió locas, esa persona que nos hizo cometer muchas acciones de las cuales nos arrepentimos.

Como experiencia eso no está mal, pero siempre debemos recordar que el amor propio no lo puede opacar ninguna relación. ¡Somos lo más importante que tenemos!

Cómo dejar un trabajo, romper con un hombre y enfrentar a un amigo sin arruinar la amistad.

Debemos saber el poder de la asertividad. En la vida nos tendremos que enfrentar a diversas situaciones no gratas, pero la forma en la que lo hagamos nos definirá.

Nunca podremos elegir las circunstancias, los obstáculos y hasta los momentos. Pero sí es muy importante que aprendamos el cómo hacer las cosas para no lastimar a otros.

Cómo vivir solo, incluso si no te gusta

Lo ideal sería que a los 30 años ya lleguemos a un estado de independencia. Podemos extrañar a nuestros padres, la comodidad de la casa, la rutina en la que hemos vivido. Pero es un camino en la vida que jamás podremos evitar, y entre mejor actitud tengamos, más fácil será.

Que no puedes cambiar la longitud de tus pantorrillas, el ancho de tus caderas. ¡Ámate como eres!

Es en la juventud cuando más queremos seguir todos los estereotipos que vemos en la televisión. Quermes esa cintura de avispa, esa altura de las modelos, ese cabello espectacular.

¡No simple es posible! Si eres bajita ni con tacones podrás llegar a la estatura "ideal", si eres de caderas anchas jamás podrás reducirlas. Llega un punto en la vida que aprendes a amarte como eres y la diferencia entre belleza y salud.

Que tu infancia no haya sido perfecta, pero se acabó.

Muchas veces podemos caer en todo lo que no sucedió, aquello que queríamos fuera, pero nuestros padres no nos pudieron otorgar. ¡Reconcíliate con tu pasado!

No hay un manual para la vida, todos cometemos errores. Nuestros padres no se salvan de esto. Perdona, deja de aferrarte a lo que simplemente no fu.

Tu pasado no te define, son tus decisiones

Muchas veces usamos nuestro pasado como estandarte a nuestros errores. Si me hubieran educado así, si no hubiera reprobado año, etc.

Esto no nos hace lo que somos, construye parte de nuestro carácter, pero no nos define. Hay un punto en la vida en el que puedes decir "basta" y comenzar a llevar tu vida cómo tú quieres.

En quien puedes confiar, en quien no puedes y por qué no debes tomártelo como algo personal.

Los amigos son los hermanos que elegimos, pero no siempre tomamos las mejores decisiones en cuanto aquello. Trata de no dejarte llevar por los grupos grandes, más vale tener dos buenos amigos, que 15 falsos.

Es en este momento en donde los consejos de nuestros padres se vuelven reales. También recuerda que si alguien te llega a fallar, no es personal. Siempre hay un contexto que no conocemos, y no podemos sentir que el mundo es el que está en contra de nosotros.

Que todos tenemos tiempos distintos. No hay una edad para llegar al éxito o para formar familia.

Deja de creer que si no tienes una familia a los 30 años o no has conseguido pareja estás destinada al fracaso. Al final todos tenemos tiempos distintos, y debemos atenernos a ellos.

No podemos continuar siguiendo los estereotipos que solamente terminan deprimiéndonos. Cada quien tiene una percepción del éxito y la felicidad distinta. No trates de encajar en donde simplemente no hay cabida.

No disculparse por algo que no es tu culpa.

En la juventud estamos atados a muchos miedos. Antes de llegar a los 30 debes aprender a diferenciar cuando en seros cometiste un error o cuando simplemente estás en un modo sumiso.

Ni qu el orgullo o el miedo te limiten a hacer lo correcto.

Por qué dicen que la vida comienza a los 30.

Los 30 años es el reflejo de la juventud, de la madurez, de todo aquello que se puede lograr si se pone el empeño adecuado.

Te recomendamos en video: