Ventajas y desventajas de depilarse la zona íntima

Durante los últimos años, el deseo de las mujeres de deshacerse de todo aquello que les impida lucir bellas y hermosas es uno de los principales motivos que las ha llevado a realizar casi todo tipo de procedimientos estéticos y la depilación de la zona íntima es uno de ellos.

Si bien es cierto que una gran cantidad de mujeres afirman depilarse la zona íntima porque lo consideran más higiénico, hay muchas otras que lo hacen para gustar más a sus parejas. Sea cual sea el motivo, la mujer es la que debe escoger lo que la haga sentir más cómoda y atractiva.

La decisión de depilarte no es de nadie más que de ti misma pero siempre tendrás que tener en cuenta que depilarse la zona íntima tiene una serie de ventajas y desventajas que a continuación te contamos.

Ventajas de depilarse la zona íntima

Ideal para el verano

El calor hace que empecemos a quitarnos las medias, a utilizar vestidos y faldas, a ponernos camisetas de tirantes y a lucir el bikini. Y en este último punto la depilación de la zona íntima se vuelve fundamental. Tampoco es necesario depilarse el pubis entero, se puede optar perfectamente por una depilación brasileña o, si no te atreves con tanto, por lo menos depilarse la zona de las ingles para evitar que los pelos asomen por la braguita. ¡No es nada estético!

Mejorarás tus relaciones sexuales

No estamos queriendo decir que si no te depilas la zona íntima tus relaciones sexuales serán malas pero lo cierto es que la depilación en la zona púbica contribuye a incrementar la calidad del sexo y mucho. ¿Por qué? El motivo principal se debe a que al no existir ninguna barrera o capa que te imposibilite sentir totalmente la piel y los genitales de tu pareja, las sensaciones que se experimentan son muchísimo más placenteras.

Te sube la autoestima

La percepción de mayor higiene y limpieza corporal hace que también te sientas más cuidada, ligera, fresca y atractiva. Todas estas cualidades consiguen que tu autoestima se dispare hasta las nubes, ya que te sentirás bien contigo misma y eso se lo transmitirás al mismo tiempo a los demás. Estéticamente hablando, no entramos a debatir si la zona púbica luce mejor con o sin vello, pero sí que tendrás que prestar especial atención con el sitio que elijas para depilarte (o tener cuidado si eres tú misma la que te depilas en casa).

Cada vez tendrás menos pelos

Esta es una de las mejores noticias, ¿a que sí? Si eres de las que lleva muchísimos años depilándose con cera de una forma más o menos habitual, habrás empezado a notar como el pelo se va debilitando gradualmente de manera que en algunas zonas te ha dejado de crecer o es mucho más fino y apenas se aprecia.

Si has optado por la depilación láser las buenas noticias son mejores aún porque después de un número determinado de sesiones, ¡el vello desaparecerá por completo y no tendrás que preocuparte nunca más por él! Sin embargo, si tu método de depilación es la cuchilla o la crema depilatoria, olvídate de esta ventaja. Lo cierto es que en este último caso, los pelos se multiplicarán y volverán a salir a los muy pocos días mucho más duros, fuertes y ásperos.

Inconvenientes de depilarse la zona íntima

Posibles infecciones

Uno de los mayores inconvenientes de depilarse el pubis es que, al hacerlo, la zona se enrojece y se debilitan los poros. Esto combinado con la humedad y la temperatura de la vagina es un caldo de cultivo para la proliferación de bacterias y estreptococos del grupo A.

Por supuesto, al no haber vello que te proteja, estas bacterias entran a tu cuerpo con mucha más facilidad. Además de esto, existen diversos estudios que concluyen que aquellas mujeres depiladas totalmente son mucho más propensas a padecer herpes genital. El hecho de rasurarse puede causar heridas que provocan que el organismos esté expuesto al virus que desemboca en esta enfermedad de transmisión sexual.

Pelos encarnados

Los pelos enquistados suelen ser frecuentes sobre todo cuando la depilación se lleva a cabo mediante cera. Salgan donde salgan, este tipo de pelos son muy molestos, pero en la zona íntima son muchísimo más dolorosos. Además de esto, una de las grandes desventajas de depilarse con cera es la posibilidad de quemarse si está muy caliente. Si esto te sucede o te ha sucedido ya en alguna ocasión, sabrás que después tienes que soportar el ardor y la zona enrojecida.

Es caro

Vamos a ser sinceras, para las mujeres depilarse no sale nada barato a no ser que elijas la cuchilla, aunque ya ha quedado demostrado que no es un método demasiado efectivo. Si optas por la cera tendrás que comprártela si lo que quieres es depilarte tú misma o acudir a un centro de estética y belleza para que una profesional lo haga por ti, lo cual supone un lujo aún mayor. Eso por no hablar de si eliges la depilación láser, ¡prepara tu bolsillo!

Es doloroso

Este es el punto por el que las mujeres más tenemos que sufrir. Porque sí, depilarse no es nada agradable y quien diga lo contrario, miente. Los métodos más dolorosos son la cera y la depilación láser y, aunque es cierto que después de aguantar el ratito de sufrimiento nos quedamos estupendas, lo que tenemos que soportar mientras nos depilamos no está pagado.

Nueva Mujer Mujeres están usando pepinos para limpiar su zona íntima y es tan terrible como suena Una nueva tendencia que no deberías de intentar nunca