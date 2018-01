10 razones por las que no debería preocuparte no tener pareja

Parece ser que cada oveja deber ir con su pareja, al menos es la opinión de la gran mayoría de la sociedad que no concibe una vida plena si no es en una relación de pareja. Por suerte, la cantidad de personas que se apuntan a la soltería con auténtica devoción está haciendo cambiar la perspectiva del ideal de vida. Hay algunas razones por las que no debería obsesionarte no tener pareja, si es tu caso.

¿Por qué no debes obsesionarte con no tener pareja?

A estas alturas de la vida, las solteras todavía tienen que escuchar bastantes impertinencias acerca de su estado sentimental. Esto puede hacer que muchas mujeres se sientan inseguras siendo solteras y se obsesionen con la idea de una pareja. Pero no debes obsesionarte por varios motivos.

1. Porque si te obsesionas con no tener pareja, nunca va a llegar el amor verdadero. Tan lícito es querer vivir soltera como querer vivir en pareja, pero si te obsesionas nunca aparecerá tu pareja ideal.

2. Porque considerar que no estás completa si no tienes pareja es una idea obsoleta que debes apartar de tu mente cuanto antes. Eres una mujer independiente, no una media naranja y no te hace falta nadie para completarte. Ya estás llena.

3. Porque si te obsesionas en la búsqueda de una pareja, corres el riesgo de elegir al primer hombre que aparezca, sin valorar si es un hombre tóxico o un hombre inconveniente o, sencillamente, un hombre que no es para ti.

4. Porque la obsesión por tener pareja te acerca a las relaciones de dependencia y te aleja de las relaciones saludables e igualitarias.

5. Porque pensar que debes tener pareja no te va a permitir disfrutar de todas la ventajas de ser soltera, que son muchas y que descubrirás en cuanto dejes de pensar que no eres feliz sin un novio.

6. Porque los años no juegan en tu contra por más que los demás te apremien a tener un novio ideal, un marido, unos hijos y un chalet en las afueras. Tal vez no es eso lo que quieres o no lo quieres ahora, no dejes que la edad te presione.

7. Porque antes de amar a otra persona debes aprender a amarte a ti misma, vivir con la autoestima en unos niveles más que aceptables y descubrir la cantidad de cosas con las que puedes disfrutar sola y sin pareja.

8. Porque tus amigas también se merecen que les dediques tiempo y que las valores como la buena compañía que son. ¿Quién necesita una pareja teniendo esas amigas fabulosas?

9. Porque cualquier obsesión, salvo la del chocolate, te hace más infeliz, más insegura y más vulnerable. Aléjate de las obsesiones, por ese chico, por tu exnovio, por tener pareja, por no tenerla, porque solo contienen veneno emocional.

10. Porque la frase ‘mejor sola que mal acompañada’ no es un mito sino una realidad. Y porque a veces incluso es mejor estar sola que bien acompañada, sobre todo, cuando necesitas vivir una serie de experiencias vitales que te harán más madura y más fuerte.

