Youtuber pone a prueba la rutina de ejercicios de Kendall Jenner

Entre los estudios, el trabajo y los planes de fin de semana nos queda poco tiempo para ir al gimnasio. Y seamos sinceros, en muchas ocasiones es lo primero que posponemos. Porque ir al gimnasio da pereza, mucha pereza.

Pero eso no debería ser una excusa para cuidar nuestro cuerpo y Kendall Jenner lo sabe. Por eso tiene una rutina de ejercicios de 11 minutos que se puede hacer en casa. Esta youtuber la ha probado, demostrando que aunque corta es de las más duras y eficaces que hemos visto. ¿Te apuntas al método Kendall?

Antes de anunciar su cierre definitivo, Kendall Jenner contó en su app el entrenamiento HIT que seguía para estar en forma, y solo dura 11 minutos. Ahora Jordan Shalhoub, una youtuber de vida sana, ha puesto a prueba estos ejercicios y concluido que "son bastante intensos y cumplen perfectamente su función para los abdominales". Toma nota de cada uno de los ejercicios de la rutina:

Abdominales isométricos con los codos, aguantando la posición durante 30 segundos.

Abdominales isométricos tradicionales, con los brazos estirados y en posición de flexión. Aguanta la posición durante otros 30 segundos.

Abdominales isométricos laterales, colocando el cuerpo de lado y apoyando en el antebrazo. Hay que mantener esa misma posición durante 15 segundos en cada lado.

Abdominales laterales, en los que se mantiene la posición anterior y se eleva la rodilla hasta el codo. Haz 5 repeticiones en cada lado.

Abdominales isométricos asimétricos, en los que tomas la posición tradicional de plancha y elevas cada extremidad durante 15 segundos. Primero un brazo, luego el otro y después pasas a las piernas. Tendrás que compensar el desequilibrio inclinándote hacia el lado contrario, pero intenta que sea lo menos posible y mantén las caderas a la misma altura.

A continuación apoya los antebrazos en el suelo y eleva las rodillas hasta el codo 10 veces con cada pierna.

A continuación debes hacer 30 segundos de abdominales estilo bicicleta, llevando el codo hasta la rodilla opuesta e intercalando derecha e izquierda, como ocurre en el vídeo (minuto 3,41).

Continuamos con 30 segundos con el cuerpo colocado en ángulo de 90º y tratando de tocar las puntas de los pies con las manos.

Volvemos a la posición de abdominal isométrico tradicional, balanceando el cuerpo de talones a manos durante 15 segundos.

Apoya el cuerpo en tu trasero y estira y encoje las piernas durante 15 segundos sin tocar jamás el suelo.

En esa misma posición, balancea ambas manos a los lados de los costados elevando las piernas, para trabajar los abdominales laterales. Repite este ejercicio 15 veces.

Ahora tocan 20 abdominales de los de toda la vida, como los que hacíamos en clase de gimnasia en el colegio. No intentes levantar el cuerpo hasta arriba porque puedes hacerte daño en la espalda, basta con elevar unos centímetros para que sean efectivos.

Termina trabajando las piernas en posición de plancha con antebrazos. Eleva las piernas hacia atrás y hacia arriba como si estuvieras dando patadas, 15 repeticiones con cada una.

Si has conseguido llegar hasta el final, ¡enhorabuena! Si no, no te preocupes, siempre es importante probar estos ejercicios HIT con precaución y siendo conscientes de nuestras propias limitaciones, mejorando cada día. ¡Importantísimo! No olvides respirar con frecuencia, es fácil terminar recogiendo el aliento cuando haces ejercicios abdominales.

