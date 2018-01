Instagram y sus nuevas funciones ayudarán y delatarán a 'stalkers'

Instagram es una de las aplicaciones consentidas de muchos. Con sus relativamente recientes 'Stories', es además un lugar maravilloso para stalkear y saber de qué va la vida de todo el mundo. La app propiedad de Facebook presenta y planea nuevas actualizaciones que podrían cambiarlo todo.

Instagram y tu última hora de conexión

¿Cuántos problemas te ha causado la última conexión de WhatsApp? ¿Y la de Messenger? Bueno, ahora puedes meter otro problema a tu bolsa: la última conexión de Instagram. La app ha ido añadiendo poco a poco esta nueva función. Cuando entras a la sección Direct –mensajes– y oprimas en el campo de búsqueda (sin escribir nada); podrás ver a tus contactos de la red social y la última vez que se conectaron. También podrás verla en los mensajes recibidos.

Pero no te preocupes; al igual que en WhatsApp, puedes desactivar que se muestre tu última conexión. Si aún no tienes esta opción; no desesperes. Como mencionamos antes, se está desplegando a cuenta gotas. Si tú ya tenías esta opción desde hace días; tampoco es una sorpresa. Fuiste parte del grupo de pruebas antes de su lanzamiento.

Ojo porque Instagram se sigue facebookizando: en Direct ya no muestra el principio del último mensaje, sino la última hora de conexión. Adiós al “ay, es que no he abierto Instagram hoy”. pic.twitter.com/jA8CBbLGyj — Javier Lacort (@jlacort) January 18, 2018

Avisará de las capturas de pantalla

No es un secreto que las Historias de Instagram son, básicamente, una copia de Snapchat. Sin embargo, había una función que la app de Facebook aún no había añadido: avisarte cuando alguien tome una captura de pantalla a tu Historia.

Qué bonito era stalkear casi impunemente –pues tu vista a la Historia sí quedaba registrada–. Pero ni modo; todo lo bueno llega a su fin. Se acabó el tomar capturas a las Historias que te llamen la atención para compartirlas con tus amigos –con cualquier intención—. Aunque sigue adelante si no te importa que la persona lo sepa.

