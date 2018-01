La menstruación se adelanta cuando tienes sexo por esta razón

Seguramente has escuchado que se adelanta la menstruación después de tener relaciones sexuales, pero ¿Por qué sucede esto?

Si una mujer no tiene relaciones sexuales con frecuencia, su cuerpo se acostumbra a estar así. Sin embargo, cuando esto cambia también se altera el ciclo reproductor y modifica las rutinas de la mujer. Una muestra de ello es el adelanto de la menstruación.

Otras razones por las que podría adelantarse la menstruación

De acuerdo a un estudio realizado por The Pensylvania State University, una de las principales razones para que se adelante o atrase el ciclo menstrual de una mujer es por causa del estrés.

El estrés se refleja en el cuerpo de las mujeres y altera el ciclo menstrual, normalmente se retrasa, pero existen también muchos casos en los que llega a adelantarse y el ciclo menstrual se vuelve irregular.

Cuando existen cambios notorios y recurrentes en el ciclo menstrual es importante acudir al ginecólogo para que descarte algún problema hormonal.

Es importante señalar que la irregularidad en el ciclo menstrual no depende de si viene uno o dos días antes o después, la irregularidad significa que no sabes exactamente cuando será. Puede ser en 20 días o en dos meses, la regularidad no es lo mismo que exactitud en estos casos.

