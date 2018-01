El peligro de aguantarse el estornudo

¿Qué haces cuando te entra un cosquilleo en la nariz y la ganas de estornudar son inminentes? Quizás, si estás en un reunión de trabajo, intentas aguantar el estornudo, pero tal vez después de que leas lo que te tenemos que contar, no lo vuelvas a repetir. Según los expertos, aguantarse el estornudo puede dañar los ojos, el tórax y las orejas.

Lo que le ocurrió a una persona por aguantarse el estornudo

Tras aguantarse un potente estornudo un hombre de 34 años, sufrió una rotura en la garganta, justo en la parte situada encima de la laringe y el el peligro de aguantarse el estornudos esófago, algo que casi le hace perder la voz. Al principio el hombre ni se dio cuenta, ni sintió dolor, pero fue al intentar tragar cuando la sensación de molestia empezó a aparecer y a hacerse insoportable.

Los médicos que le atendieron explican que es un caso extremadamente raro, pero aconsejan no taparse las fosas nasales para intentar evitar estornudar porque, además de la rotura de garganta, el hecho de aguantarse el estornudo puede provocar infección profunda en el cuello. Además es muy importante expulsar por la nariz las bacterias porque, en caso contrario, podrían desembocar en complicaciones en las mucosas y/o en los oídos.

¿Cómo estornudar de manera silenciosa?

Muchas veces evitamos los estornudos porque no queremos ser el centro de atención, pero ya has visto que esta práctica no es muy recomendable y puede resultar perjudicial para nuestra salud. ¿Qué hacer? Lo primero es no aguantar el estornudo y, después, taparnos la nariz con la mano, con un pañuelo o con la manga. De esta manera, no molestaremos a nadie con nuestros microbios.

Nueva Mujer Una alternativa muy eficaz para prevenir la gripe Empieza el invierno y la gripe es parte de esta época es por ello que existe una alternativa de prevención muy eficaz para prevenirla.