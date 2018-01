Cinco momentos en los que Dolores O'Riordan empoderó a las mujeres

Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan, vocalista de la banda de irlandesa The Cranberries, ha muerto, según informó la agencia de noticias Reuters. La cantante, de 46 años, falleció repentinamente, de acuerdo con su publicista.

Según su agente, la vocalista de la banda se encontraba en Londres para una sesión fotográfica.

Dolores rompió con paradigmas, se estableció como líder de una banda de rock, y venció los estereotipos que querían frenarla.

1.Vocalista de una banda de rock

El mundo musical está dominado por hombres, y es un ambiente que le ha costado a muchas mujeres llegar, al menos en el pasado. Dolores O'Riordan, rompió con los obstáculos que se presentaron, decidió llegar al éxito con un género no muy común en las mujeres: Rock pesado. Afortunadamente lo hizo, afortunadamente le otorgó al mundo un poco de su bella voz, su gran música y su indescriptible talento.

2. Fue la mujer más rica de Irlanda

Con su cautivadora y peculiar forma de ser demostró qué tan lejos puede llegar una mujer. No solamente en el mundo artístico, no solamente llevando al éxito un género penado por las sociedad, también demostró que una mujer puede llegar a ser millonaria.

En 2006, Dolores O'Riordan fue incluida entre las diez mujeres más ricas de Irlanda. Demostrando que no hay límites que una mujer no pueda romper.

3. Venció los demonios de su pasado

La vida de Dolores no fue nada sencilla, cuando ella cumplió dos días de edad, su padre quedó paralítico por un accidente en motocicleta. Sufrió pobreza, vivía en una casa de dos habitaciones y siendo 9 integrantes en su familia.

Asimismo, la cantante contó que sufrió abuso sexual durante cuatro años por una persona de confianza en su propia casa, al sur de Irlanda. Fue entre los 8 y 12 años, y el abusador era un vecino de su urbanización.

Este momento marcó momentos delicados de su vida, pero en lugar de derrumbarse canalizó el dolor en hermosa música. Logró sobrellevar el trauma vivido en su infancia, y se realzó como una empoderada mujer, un ejemplo a seguir en fortaleza, constancia, y trabajo duro.

Ella nos enseñó que el pasado no nos define, solamente nos debe impulsar a siempre a querer ser mejores. ¡Gracias Dolores O'Riordan!

4. Letras de sus canciones

La letra de sus canciones nunca fueron machistas, siempre se basaron en los sentimientos que en ese momento enfrentaban.

El dolor que enfrentaba, la confusión que la dominaba, el sentimiento de sentirse rota. Jamás basó su música en ser una acompañante, ella era la protagonista de todas sus historias.

5. Rompió con los estereotipos

Dolores jamás fue la típica mujer que las pautas sociales marcan. Desde pequeña demostró ser un infante fuera de lo común, a quien no le agradaban los estereotipos de comportamiento de una niña promedio.

Ella no jugaba con niñas, prefería pasar el tiempo con sus hermanos. Luchando, corriendo, ensuciándose. No le importaba, ella solamente quería ser quien era, no fingir ni pretender una imagen solo por incluirse.

Todas las mujeres nos deberíamos sentir inspiradas por seguir nuestra propia esencia, en lugar de intentar fingir ser quien no somos.

