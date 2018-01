Exreina de Quito, Carolina Báez, revela cómo logró bajar de peso

La exreina de Quito, Carolina Báez, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde se ve cuando tenía 18 años y pesaba 208 libras y al lado una imagen de su cambio a sus 27 años pesando 137 libras.

Báez contó cómo logró bajar de peso y motiva a la gente a no desviar sus hábitos saludables o adquirirlos para evitar enfermedades y desórdenes alimenticios. En la imagen contó su historia que dice:

"Muchos me han preguntado por qué decidí crear esta página. Quisiera darles una respuesta mediante este post y poder contarles mi historia, la misma que ha servido de inspiración para muchos que se han encontrado, igual que yo hace unos años, en una batalla para bajar de peso y adoptar un estilo de vida saludable.

Todo comenzó en agosto del 2007, en mi último año del colegio, cuando el doctor leyó la cifra en la báscula: 208 libras (95 kg). Sí, soy alta, mido 1.77m, pero no era sano mi peso. Siempre hice mucho deporte, comía bastante, no sabía cómo alimentarme adecuadamente y además, me detectaron un desbalance hormonal y un colon vago, condiciones de las que aún padezco y las que he aprendido a manejar.

Bajé muchas libras en poco tiempo, me desmayé varias veces en las canchas deportivas, volví a subir la cuarta parte cuando me fui a la universidad en EEUU, luego las bajé y las volví a subir, y así continua la historia. Intenté todo tipo de dietas (la dieta de las proteínas, la dieta militar, la paleo, la dieta Atkins, Keto y South Beach, dietas veganas, dietas sin carbohidratos, detox de jugos, entre decenas de otras que ya ni recuerdo.

Han sido más de 9 años de auto enseñarme sobre la nutrición, la alimentación y la vida sana…9 años de lectura y observación, de pruebas, de subidas y bajadas de peso, de frustraciones y logros. Pero, lo que mas rescato, es que han sido 9 años de mucha pasión, los mismos que me permitieron confirmar que este mundo de la nutrición es uno que amo, que el # en la báscula y los dígitos en una etiqueta de ropa son solamente números y que no sólo basta con verse bien sino que también es necesario sentirse bien, ya que la belleza interna es la más bonita.

Fotos: una reseña de mi transformación, de mis varias etapas hasta las últimas que documentan el verano del 2017, cuando más sana y feliz me he sentido: comiendo y probando de todo, ejercitando, sobre todo balanceando y disfrutando más que nunca.