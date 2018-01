Los hombres pueden sufrir fractura de su miembro viril por esta razón

En 2014, el diario médico revisado por especialistas Advances in Urology (Avances en urología) publicó un estudio con el fin de "determinar los mecanismos que predisponen a la fractura de pene así como la tasa de deformidad fálica a largo plazo y las funciones eréctil y de micción". En otras palabras, querían descubrir cómo se afecta el miembro viril de los hombres.

Askmen publicó los resultados de su propia investigación analizando datos de Google por estados y reveló las posturas sexuales más buscadas en EE. UU. Casualmente, se vio que la de "la mujer encima" era la postura más buscada en el país, con un asombroso 22% de diferencia con la segunda, la postura del perrito. Siendo que la postura sexual más buscada en Google en toda Norteamérica era también la "más peligrosa".

Según la Dra. Debby Herbenick, poseedora de un Máster en Salud Pública, profesora adjunta en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Indiana y autora de The Coregasm Workout (Ejercicios para experimentar el orgasmo), la respuesta es no.

"La de la mujer encima es una de las posturas sexuales más comunes en muchos otros países", dice a Broadly. Hay que tener en cuenta que "la mujer encima" es una categoría muy amplia que abarca desde la mujer sentada a horcajadas sobre el hombre hasta situarse de espaldas a él y otras posturas de las que nadie ha oído hablar. "Por fortuna, la fractura de pene es muy poco común y la mayoría de personas no presenta un riesgo elevado de sufrirla", dice la Dra. Herbenick. "No debemos clasificarla como 'peligrosa' porque no lo es".