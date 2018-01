Titi Aguayo da cinco ideas de desayunos saludables para cuidar la línea en verano

Muy buenos días! ❤️ Granola con Quinoa ❤️ acompañada de yogurt natural y frutillas #titigranola 1. Una taza de quinoa tricolor @vidabanquete Que no es necesario lavarla plenamente 2. Una taza de avena 3. Una cucharadita de canela 4. Un tercio de taza de pepas de zapallo 5. Tres cucharaditas de aceite de coco 6. Tres cucharaditas de miel. 7. Ralladura de limón (cáscara rallada) 8. Media taza de almendras laminadas Instrucciones de Preparación Precalentando el horno a 180 grados Mezclamos todos los ingredientes Rallamos la cáscara del limón y la agregamos a la mezcla Ponemos la Granola en una bandeja con algún papel anti adherente y la esparcimos de manera uniforme (yo usé papel mantequilla) Llevamos al horno por 10 minutos vigilando que no se queme. Cuando empieces a sentir un rico olor por toda la casa, tu Granola de quinoa ya está lista Espera que se enfríe y sirve con lo que más te guste #vidabanquete #banquete #quinoabanquete www.banquete.cl

