Así debes cuidar tu cabello teñido para que siempre luzca sano

Teñir el cabello es bastante necesario de vez en cuando, en especial en aquellas ocasiones en las que queremos renovar nuestro look. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos utilizando químicos, por lo que es un must cuidar de nuestra melena para mantenerla saludable.

A continuación te decimos cuáles son los cuidados más importantes que debes tomar en cuenta para tener un cabello teñido con buen aspecto.

No te laves el cabello antes de teñirlo. Según dermatólogos, lo mejor es no lavarse el cabello al menos un día antes de aplicar el tinte, esto con el objetivo de que la grasa natural del cuero cabelludo actúe como barrera aislante que proteja las fibras capilares.

Utiliza mascarillas hidratantes. Tu cabello pasa por un proceso químico durante el teñido, por lo que para mantener un aspecto saludable es importante que incluyas en tu rutina de belleza alguna mascarilla protectora hidratante que cubra de raíz a puntas. La keratina ayudará a reconstruir las hebras capilares.

Evita usar herramientas de calor. No es un secreto que las planchas, tenazas y secadores de cabello lo deshidratan, además provocan la pérdida de color del tinte. Utilízalos solo en ocasiones importantes, permite que el color destaque al natural.

Evita el sol. El cabello teñido se vuelve vulnerable a los efectos del sol. Los rayos ultravioletas alteran las propiedades del pelo y la cutícula se deteriora dejando la fibra capilar sin ningún tipo de protección. El cabello se reseca, se vuelve más frágil y la melanina (responsable del color) también se altera, originando una leve decoloración.

No te duches con agua caliente. Conserva tu color bañándote con agua tibia, ya que el agua muy caliente además de hacer opaco tu cabello, hará que se deslave rápido el color.

