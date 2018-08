María José Illanes nos revela sus dos mejores datos anticelulitis

Te despiertas y lo primero que haces es…

¡Tomar agua! Ir al baño y lavarme la cara para despertar.

¿Qué desayunas normalmente?

Vaso de agua con un limón entero exprimido para alcalinizar el cuerpo. Luego, café cortado con tostadas o galletas de arroz con huevo o palta y frutas.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Mi vaso de agua con limón en la mañana.

¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?

Entreno tres veces a la semana junto a un grupo, en algunas plazas de Santiago, con el entrenador Jorge Cossio.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Buen humor, mucha talla, mucha agua, tapa ojeras.

Tu mejor secreto anticelulitis:

Centella asiática, dejar las bebidas.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

En productos para cuidar la cara: contorno de ojos, crema hidratante de día, nutritiva de noche, desmaquillante y tónico. ¡Todo de Burt´s Bees! Uno que otro aceite que me pongo durante el día para hidratar y factor 50 siempre.

¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches?

Por las grabaciones me tengo que desmaquillar cada vez que termino de grabar. Luego de eso, aplico tónico e hidratante. En la noche me limpio la cara con crema de limpieza y me aplico crema de noche.

Peor error estético que has cometido:

No cuidarme hace diez años cuando empecé hacer televisión. Después aprendí que había que cuidarse el triple y ponerse factor 50 todo el año.

