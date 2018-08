¡Asombroso! Esto es lo que las mascarillas de algas marinas pueden hacer por tu piel

💗MERMAID MASK 🧜‍♀️ . . I want to share with all of you babes this amazing Peel Off Mask from @nuggbeauty ! 🔥😍… it cleans, tones & refreshes your skin 🙌🏼. Absolutely worth it and your skin would be crystal clear ❤️😳. ( With one bucket you can use if twice!!) . . 🔥3 TSP of Powder & 3 TSP of Water, mix them and apply it to your skin!! … wait for 15 minutes and HAVE FUN PEELING IT OFF!!😊😊 . .🔥Hoy quiero compartir con ustedes esta mascarilla PEEL OFF. ☺️⭐️limpia , tonifica y refresca la piel de una forma increíble!!! ✨ . 🌹Lo único que necesitan son 3 Cucharadas del polvo 3 Cucharadas de agua💦 y LISTO !!! Me divertí un montón haciéndola !! 💗🙌🏼. . 🎧 Promise for Keeps – @matthewbschultz #nuggbeauty #peeloffmask #mermaidmask #marinemask #skincare #skincareroutine #refreshingmask #cleansermask #clearskin #skintips #nightroutine #hypnaughtypower #hypnaughtymakeup #hairtutorial #makeupvideoss #anastasiabeverlyhills #anastasiabrows #powerofmakeup #liveglam #makeuptutorial #laura_143 #wakeupandmakeup #undiscovered_muas

