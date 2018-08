Este es el color que Kate Middleton nunca usa en eventos de la realeza

Kate Middleton es reconocida por su elegancia y sencillez características de cada uno de sus atuendos, y a pesar de ser una amante del color hay uno que no usa jamás, se trata del color naranja y no tiene nada que ver con el protocolo real, sino con una preferencia personal, ya que este color no favorece a su tono de piel.

Por el contrario los colores preferidos de la duquesa son el azul, magenta y el rojo que le hacen resaltar su complexión y que frecuentemente lleva en sus prendas cuando asiste a eventos de la realeza.

Kate sabe que estos tonos fríos son los que complementan mejor su tono de piel, pues sus tonalidades son también frías y le dan un aspecto más saludable, en cambio los tonos muy cálidos la harían lucir más pálida y poco saludable.

