Cuida tu cabello de los signos de la edad con estos tips

💥MEET YOUR MASK KIT💥 (Desliza ↔️) El súper kit de 6 mascarillas #MeetYourMask de #PeterThomasRoth mejoran todos los problemas de piel que queremos tener bajo control como la oleosidad, resequedad, acné, envejecimiento, líneas de expresión, manchas, enrojecimiento, entre otros. Contiene 6 mascarillas de 14 ml c/u para un total de 84 ml (Casi 1 1/2 full size) a un precio increíble: ✔#RoseStemCellMask (Regeneración de tejido), ✔#PumpkingEzymeMask (Peeling) , ✔#24kGoldMask (Hidrata, Reafirma), ✔#IrishMoorMudMask (Limpia, purifica), ✔#CucumberGelMask (Calma, hidrata, refresca) y ✔#BlueMarineAlgaeMask (Nutre, suaviza) Disponible para entrega inmediata. Info al DM📲 #TheBeautyShopCcs💋 #Caracas #Venezuela #Makeup #Belleza #Cosmetics #Maquillaje #Beauty #Cosmeticos #CuidadoDeLaPiel #SkinCare #Mascarillas #Masks #MeetYourMaskKit #KitDeMascarillas #PeterThomasRothMaskKit #PTR #ProductoOriginal

