Por el bien de tu cabello evita cometer estos errores

Lucir un cabello saludable es importante y además muy complicado, pues aveces sin querer caemos en algunos hábitos que podrían estarlo dañando poco a poco.

Según la revista Vanidades, en entrevista con el estilista Gabriel Samara, existen 5 'pecados' que estamos cometiendo y que dañan terriblemente nuestra melena. Esto es todo lo que no debes hacer:

Dormir con cabello mojado. Siempre que tomes una ducha por la noche retira el exceso de humedad antes de acostarte a dormir.

“El cabello cuando está húmedo está más frágil, entonces, si te acuestas a dormir con él mojado (teniendo en cuenta que mientras duermes estás propensa a mover la cabeza inconscientemente) lo vas a dañar”, explicó el experto.

Frotar el cabello mojado. Si sales de la ducha y lo frotas de manera brusca con la toalla, estás abriendo la cutícula y podrías ocasionar frizz. Lo mejor será que lo cubras con una toalla y exprimas la humedad del cabello sin restregar.

Cuidado al desenredarlo. Si tu cabello tiende a enredarse demasiado, comienza de las puntas hacia la raíz para no dañarlo.

Uso de aceites. No utilices aceites (coco, almendra y oliva) después de utilizar algunas herramientas de calor, pues son especiales para cocinar. Elige aceites diseñados especialmente para tu melena.

Mucho calor. Las planchas y tenazas tienen un grado de calor ideal y muchas mujeres no saben que estos aparatos no deben rebasar la temperatura media (100 – 120º C). Si debes utilizarlos entonces procura utilizar protección de calor previa.

Nueva Mujer 5 pasos que debes seguir para que tu maquillaje dure todo el día A veces la técnica en que aplicas los productos o la calidad de ellos producen que el maquillaje no dure por un largo periodo.