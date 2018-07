Constanza Piccoli revela cuáles son sus productos de belleza favoritos

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Completamente alegre, una persona honesta con valores súper claros y alguien que entrega amor todo el tiempo (100 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Lavarme los dientes.

¿Qué desayunas normalmente?

Té y alguna galleta o pan integral con mermelada.

Alimento imprescindible en tu dieta:

El pescado.

¿A qué cosa rica no podrías renunciar jamás?

A las pastas. ¡Las amo!

¿Tu deporte favorito?

Nada en específico, pero sí hago ejercicio.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Siempre que ando cansada me tomo una bebida energética. ¡Es un indispensable! Crema en la cara y en los ojos, y también me pongo cucharas heladas –se meten al refrigerador- o gel refrigerado en los ojos para deshincharlos.

Lo que no puedes dejar de hacer antes de salir de tu casa:

Maquillarme.

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Hace mucho que aprendí a aceptar mi cuerpo, y lo hice cuando dejé de escuchar a los demás, y sólo verme y sentirme bien conmigo misma. En el fondo, cuando uno deja de escuchar los comentarios, se empieza a aceptar. Soy así y me quiero así.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

Tengo la piel seca, entonces invierto mucho en cremas de noche y cremas para antes de maquillarme, para humectar la piel. Es que la base se craquela un poco cuando pasa mucho rato.

Pasan los años y no lo puedes abandonar ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

El delineador de ojos. Tengo uno de Urban Decay que amo.

¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel?

Cuando llego a mi casa, lo primero que hago es sacarme el maquillaje, sobre todo si llevo mucho tiempo maquillada. Me desespero.

¿Tu cosmético favorito que nunca dejas de usar?

El humectante de labios. Se me secan súper rápido y no puedo vivir sin él. Me pongo de mal humor cuando no lo ando trayendo en la cartera.

¿Cómo ha cambiado tu rutina de maquillaje en los últimos años?

Harto. Antes no me maquillaba tanto, no me gustaba, pero fui aprendiendo con el tiempo qué maquillaje era el ideal para mi cara. Jamás usé contorno ni iluminador hasta ahora que voy al programa Rojo, y me encanta.

Lo que no puede faltar en tu cartera es:

Blistex, agua termal, teléfono y el cargador del teléfono.

