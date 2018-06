Enfatiza tu mirada probando estos tipos de delineado de ojos

Tipos de delineado

El delineador es básico en el maquillaje debido a que puede ayudarte a enfatizar tu mirada y, si tus ojos son muy pequeños, a lograr que luzcan más abiertos. Hay una gran variedad de donde pueden elegir, aquí te presentamos algunos de los más buscados. Importa mucho los tipos de delineado según el evento, la ocasión e intención que quieras ocasionar en tu mirada.

Eso sí, no olvides que para conseguir un mejor resultado debes elegir un delineador que sea de buena calidad y larga duración y que sea amigable con tu piel. Busca bien cuál es el que mejor te conviene y no te desanimes si en el primero intento no te sale. Todo se trata de practicar y practicar hasta conseguir la mirada que buscas en cuestión de segundos.

Delineado fino

Es ideal para las chicas que les gusta llevar un look muy natural. Se trata de una línea muy delgada, suave y apenas perceptible sobre la línea de las pestañas superiores.

Luxe

Brinda un mayor dramatismo a la mirada y contribuye a que tus ojos luzcan mucho más abiertos.

Delineado doble

Este delineado también hace lucir el ojo más grande y da la apariencia de tener pestañas mucho más abundantes.

Estilo Pin up

Tiene un aire retro que jamás pasará de moda. Consiste en una línea muy gruesa, cerrando el maquillaje con una línea corta al borde del ojo.

Cat eye

Es es favorito de muchas mujeres por ser dramático y muy llamativo. Se trata de un delineado de grosor medio cuya línea de cierre es larga para dar el efecto de ojos rasgados.

Egipcio

Este delineado no es para mujeres tímidas, debido a que es muy enfático y requiere maquillar el ojo tanto arriba como abajo y dar un cierre alargado.

Dramático

A diferencia del egipcio, la línea superior es mucho más ancha en la apertura y el cierre.

