Ivette Vergara revela sus mejores trucos para disimular el cansancio

Te despiertas y lo primero que haces es…

¡Me meto a la ducha!

¿Qué desayunas normalmente?

Palta, una fruta y huevo.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Lechuga todos los días.

¿A qué cosa rica no podrías renunciar jamás?

A los pasteles. Me encanta la torta turrón nuez de Pastelería Angélica, la tres leches de Laura R y la merengue lúcuma Restaurante Ana María.

¿Tu deporte favorito?

Vóleibol. A los 11 años empecé a jugar “voley” por el colegio. Luego entré al Club Deportivo de la Universidad de Chile y luego a la selección chilena.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

¡Mucho maquillaje! Corrector de ojeras, pero principalmente me hidrato mucho.

Lo que no puedes dejar de hacer antes de salir de tu casa:

Aplicarme leche virginal en el rostro. La compro en farmacias Knop.

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Con el paso de los años, te aceptas. Uno se exige mucho a los veinte años, buscas la perfección y tomas como referente lo que ves en medios de comunicación. Cuando eres mamá, te das cuenta que el cuerpo cambia y con la madurez te aceptas, te vas encantando con tu cuerpo.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

¡En maquillaje! Para disimular ojeras, aplico agua de rosas como loción hidratante y crema hidratante Cicatricure, la cual voy alternando con otras. Uso una paleta de correctores que me encanta, de Bellapierre Cosmetics, un iluminador de Nars y base de HD Make Up For Ever.

¿Cuál es el cosmético favorito que nunca dejas de usar?

Encrespador de pestañas y el rímel.

