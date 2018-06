Claves para una depilación perfecta: ¡Luce la mejor piel en tu boda!

No te vamos a hablar de un tema que seguramente ya conozcas a la perfección, sin antes darte todos los tips necesarios y útiles para que sea cuál sea el método de depilación que elijas, tu piel esté sana y en perfecto estado.

Vamos a imaginar que tienes un evento muy importante, al que tienes que asistir y quieres lucir unas piernas espectaculares para este día.

Por eso, te invitamos a que tomes nota atenta de estos pequeños trucos para antes, durante y después de la depilación. ¿Comenzamos?

Antes de la depilación

Cómo te comentamos al principio, no vamos a dedicarnos a explicarte detenidamente cuáles son los métodos de depilación, ya que sabemos que cada una tiene su elección y las razones que la sustentan, de lo que sí estamos seguras es que lo mejor que puedes hacer, si tienes un evento próximamente, es NO depilarte el mismo día. La depilación puede tomar 5 minutos o meses de acuerdo con tu técnica elegida. Sin embargo, estamos seguros que tratar la piel antes de la depilación siempre hará que esta sea más efectiva y además evitará el maltrato de tu piel.

Lo primero y más recomendable es que no lo hagas tú sola, sino que te pongas en manos de expertos de tu entera confianza, pues ellos saben darle el trato adecuado a tu piel. Todas las zonas que suelen ser depiladas, son zonas (unas más que otras) sensibles de la piel y debes evitar a toda costa que se vean afectadas.

Otra recomendación previa es que si ya utilizas un conocido método de depilación, no cambies de la noche a la mañana. Si sientes que te ha funcionado hasta ahora, no es necesario cambiarlo, pues no sabes si tu piel puede sufrir alguna reacción desfavorable y surtir el efecto contrario a lo que estás buscando. Los métodos más comunes que puedes encontrar son: depilación con cera, hilo, máquina de afeitar, cremas depilatorias y por último (y quizá más duradero) depilación láser.

Prepara tu piel

Vamos al grano del asunto. Preparar tu piel siempre va a ser beneficioso y la mejor forma de hacerlo es aplicando un exfoliante días antes. Una buena exfoliación, puede ayudar a preparar la piel e incluso ser un factor esencial para que los vellos se vayan debilitando y caigan más rápido. Además, de esto, puede mejorar la circulación y eliminar las células muertas de la piel.

Debes evitar

–Tomar el sol, cualquier tipo de calor en tu piel, así como también debes evitar el uso de cremas hidratantes antes de la depilación (al menos 12 horas antes)

Durante la depilación

-Todo dependerá del método elegido, pero en líneas generales debes saber que el frío te ayuda a evitar la inflamación y el dolor que produce la depilación. Muchas máquinas depilatorias tienen incorporado un sistema de frío que se activa como protector.

Después de la depilación

Puedes enjuagar la piel con agua fría, esto permitirá que los poros se cierren. Además, también es ideal si te depilaste con cera y quieres que se eliminen los restos que hayan quedado.

Ahora puedes hidratar tu piel, con una crema hidratante o bien una buena opción es la de aplicar un gel calmante de camomila, aloe vera o hamamelis, permitirá que tu piel quede hidratada y no sufra maltratos debido al proceso que sufrió.

¿Resultaron útiles nuestros consejos? Síguelos y seguramente tu piel se verá espectacular. ¡No lo dudes! Y recuerda que una de las reglas de oro de una depilación perfecta es no hacerlo el mismo día, pues tu piel puede reaccionar de una forma adversa.

Cuéntanos si tienes algún otro método o tip útil para el cuidado de tu piel.

