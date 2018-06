Un dato poco conocido es que aproximadamente el 65% de las mujeres con piel obscura tienen piel grasa o combinada en el rostro, la razón es que para este tipo de piel es más difícil adaptarse a factores externos como el estrés, contaminación, cambios en el agua y en la luz del sol.

A esto puede sumarse el clima y la deshidratación, que causan que la piel produzca más aceites de lo normal, lo que a su vez produce una apariencia de brillo facial que la mayoría encontramos molesto ya que hace que nuestro maquillaje dure menos o que aparezcan otros problemas como el acné. A continuación te decimos cómo deshacerte de la piel grasa si eres morena:

No uses jabón

Busca limpiadores faciales que no contengan jabón, ya que el jabón está diseñado para limpiar, es decir que lo que hará es deshacerse de los aceites de la piel por completo y esto no es benéfico pues puede llegar a deshidratarla y dañarla, en lugar busca limpiadores faciales para piel sensible.

No laves tu cara demasiado

Existe tal cosa como lavar la cara demasiado y esto a veces se debe a las actividades que realiza cada persona, pero a menos que seas alguien muy activa fisicamente y tu cara este expuesta a sudor y suciedad no debes lavarla más de dos veces al día, la razón es por que cada que la lavas le quitas los aceites que produce naturalmente , lo que tu cuerpo interpreta como escasez y termina produciéndolos en mayor cantidad.

Di no a las lociones

Evita las lociones astringentes o que contengan alcohol por que son demasiado agresivas para la piel y pueden provocar mayor producción de aceites en el rostro.

Maquillada y sin brillo

Si quieres controlar el brillo de tu cara cuando usas maquillaje usa un poco de polvo traslucido en tonos parecidos al de tu base.

Adiós a los lácteos

Tal vez no tengas que decir adiós, pero si debes controlar su consumo, ya que la leche y la crema pueden alterar tus niveles hormonales afectando la producción de aceites de tu piel. Si particularmente encuentras problemática tu zona T, lo más seguro es que se deba a la cantidad de lácteos que consumes.

