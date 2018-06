5 formas naturales para depilar tus zonas íntimas

Para lucir una piel radiante y libre de los molestos vellos que pueden entorpecer la estética de tu cuerpo descubierto según el atuendo que elijas existen en la actualidad diferentes formas de depilación que se adaptan a tus necesidades.

Sobre el tema de la depilación Nueva Mujer conversó con la estilista Rossy Semprúm, quien detalló que existe otra mezcla efectiva para la depilación: Mezcla agua, azúcar y un poquito de limón. Una vez pastoso se aplica sobre la piel al inverso del vello.

Sea cual sea el método de depilación es importante preparar la piel y ver si no hay alergia.

Ver de qué lado me indica el vello que está para halar al inverso.

Hidratar luego del proceso.

Se deben eliminar rastros de grasa con agua alcoholada o agua de rosas para que la eliminación del vello sea satisfactoria.

Algunos métodos naturales de depilación:

Para la espalda

Cuando un vestido o blusa descubierto aparece, no podemos usarlo con comodidad puesto que hay una línea de delgado vello recorriendo la espina dorsal. Elimínalo fácilmente con papaya, la papaína es capaz de romperlo desde la raíz, no lo arranca sino que lo troza hasta que se vuelve tan delgado para el poro que no vuelve a salir.

1-2 cucharadas de papaya cruda hecha papilla

1/4 cucharada de cúrcuma en polvo

Preparación y aplicación:

Mezcla ambos ingredientes y cuando se haya formado una pasta espesa aplícala en sentido contrario al crecimiento del vello desde el coxis hasta la nuca. Deja que seque por 15 o 20 minutos. Luego con un paño húmedo siguiendo la misma dirección con la que lo aplicaste. Lava con agua tibia y seca con palmadas. Aplica aceite de coco o de oliva y deja que se impregne en la piel. Repite tres veces a la semana.

Para las piernas

El vello de esta zona suele ser un poco más delicado entre más arriba se encuentre. Es conveniente usar cantidades diferentes en cada zona de las piernas, quizá la parte de arriba cause más picazón que otras.

Necesitas:

Dos cucharadas de pimienta blanca

Dos hojas de alcanfor

Aceite de almendras o coco

Preparación y aplicación:

Hacer con la pimienta polvo, triturar las hojas quedarán como una pomada. Agrega unas gotas de aceite para disminuir el ardor que se siente al aplicarlo, es normal, no hay una reacción alérgica al menos que la piel enrojezca. Aplica la pasta por nos 15 minutos y posteriormente enjuaga. Repite cuando lo requieras, no abuses o podrías causar irritación a la piel.

Para los brazos

Esta es una de las partes que más sufre al ser depiladas ya que las extremidades superiores suelen estar expuestas al sol.

Necesitas:

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharada de jugo de limón

1/2 cucharada de harina

Preparación y aplicación:

Mezcla los ingredientes, menos la harina hasta obtener una pasta espesa. Cuando esté caliente o al menos un poco más está lista para que la apliques. Pon un poco de harina en la parte del brazo a depilar. Aplica la mezcla siguiendo la misma forma del crecimiento de los vellos y pon un trozo de tela delgada encima y presiona. Retírala rápidamente de un jalón en dirección contraria al crecimiento del vello. Repite dos o tres veces a la semana.

Para el rostro

Aunque parezca inofensivo, el huevo puede ser tan pegajoso como cualquier mezcla que incluya miel. Es útil por lo pegajosa que puede ser.

Necesitas:

1 clara de huevo

1 cucharada de azúcar

1/2 cucharadas de harina de maíz

Preparación y aplicación:

Mezcla los ingredientes hasta formar una pasta suave y aplícala en el rostro mientras dejas que seque. Notarás que se ha secado cuando se vuelva transparente y sientas que se adhirió a al cara. Retírala como si fuera una máscara de abajo hacia arriba. Sentirás como se arranca los vellitos. Es doloroso, así que hazlo con cuidado. Puedes repetir el procedimiento una vez a la semana.

Para el pubis

La idea en esta zona es primero recortar el área para luego aplicar la receta. Síguela al pie de la letra para que no haya ningún inconveniente ni emergencia.

Necesitas:

1 cucharada de cúrcuma

1 cucharada de sal

1 cucharada (o menos) de agua tibia

Preparación y aplicación:

Mezcla la sal y la cúrcuma para formar una especie de pasta, agrega el agua y sigue revolviendo. Esta mezcla debe ser aplicada en el vello púbico, sólo por la parte externa dando masajes desde la raíz. Deja actuar no más de 10 minutos y retírala con agua tibia. Esto retrasará el crecimiento a largo plazo.

Te recomendamos en video: