Por qué no debes lavarte el cabello todos los días

Comencemos por aclarar que el no lavar tu cabello todos los días no significa que pasas una semana entera sin tocar el shampoo, lo primero que debes saber es que cada cuero cabelludo es diferente y algunos necesitan de limpieza más frecuentemente que otros, sin embargo muy pocos y extraños casos realmente requieren de limpieza profunda diaria, a continuación te damos algunas razones por las cuales deberías lavar tu cabello por lo menos un día si y otro no.

Remueve los aceites naturales de tu cabello

Si bien a nadie nos gusta tener el cabello “grasoso”, los aceites naturales que produce tu cabello son importantes para la salud de tu cabello, si lo lavas demasiado corres el riesgo de dejarlo seco y así es más fácil que se quiebre.

Decolora tu tinte

Si tu cabello está teñido puede ser que aunque uses un champo especial para cuidar tu tinte, este dure mucho menos si lo lavas en exceso.

Menos brillo

Si tu cabello está seco, perderá su brillo y vitalidad, una de las formas en que puedes prevenirlo en lavándolo solo lo necesario y evitar usar demasiado calor.

Causa puntas abiertas

Como ya mencionamos, lavar el cabello más de lo que necesita causa que este se seque y se rompa, especialmente en las puntas.

Cabello graso

Cuando se lava en exceso el cuero cabelludo puede terminar produciendo más aceites al detectar una deficiencia de ellos y esto te dará una sensación y apariencia de cabello graso aunque lo laves todos los días.

