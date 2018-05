Te contamos cómo lograr un maquillaje perfecto con solo 5 productos

Si quieres lograr un maquillaje perfecto, pero no tienes muchos productos a tu alcance, no te preocupes, lo puedes lograr y aquí te explicaremos cómo.

La maquilladora venezolana Viviana Navarro ofreció a Nueva Mujer una forma muy fácil y práctica de maquillarte solamente con lápiz marrón, un labial, corrector, polvo y rimmel.

“Aunque parezca un desafío puedes lograr un look muy completo con estos productos”, asegura.

Corrector

Debes usar un corrector del mismo tono de tu piel, no puede ser uno muy claro porque luego no lo puedes usar de base, aunque si tienes una buena piel escápate este paso y solo corrige las ojeras o manchitas que quieras ocultar.

La maquilladora recomienda usar un corrector hidratante que no se seque muy rápido, porque al tener que difuminarlo con los dedos en el rostro vas a sufrir. “Yo normalmente lo aplico debajo de los ojos, un poquito en las mejillas, un toque en la nariz, en el mentón y después lo difumino con el calorcito de mis dedos (debes tener las manos limpias)”, explica Viviana.

Polvo

Utiliza un polvo traslúcido solo para sellar la base, o en este caso el corrector. Si no tienes uno traslúcido trata de aplicar poco, con toques suaves, lo importante es sellar la base para que no se mueva y mantener mate el rostro, no queremos crear otra capa de piel.

Lápiz marrón para ojos

Por ser un color neutro podemos usarlo en las cejas para definirlas, trata de que el tono de marrón no sea muy rojizo. Con un trazo suave vas haciendo líneas, simulando pelitos para rellenar esos espacios. Estos lápices para ojos son más cremosos que el de las cejas, así que trata de no afincar el lápiz, o será difícil bajarle la intensidad a tus cejas.

Un truco si te pasas, es aplicar un poquito de polvo por encima de las cejas para bajarles el tono.

Con el calor de tu dedo frótalo y aplícalo en el párpado móvil, difuminando los bordes, o simplemente puedes delinear tus ojos con él. “Abajo suelo poner unos puntitos y después los difumino con el dedo meñique para crear una sombra”, dice.

Máscara o Rimmel

Aplícala haciendo movimientos en zigzag de la base hasta arriba de las pestañas, haz lo mismo en las de abajo.

“Un truquito es si tienes una brochita para delinear puedes poner un poco de máscara en tu mano y delinearte los ojos, este truco solo funciona si tu máscara no está muy seca, porque tiende a secarse muy rápido, no será fácil pero si logras hacerlo todos pensarán que usaste un delineador cualquiera”.

Labial

Con el labial pinta tus labios, es mejor usar un color neutro, aunque Viviana asegura que ha logrado hacer que se vea bien también con un labial rojo.

Con el dedo dándole toquesitos al labial usa tus dedos para darle color a tus mejillas, empieza poco a poco y vuelve a aplicarlo si es necesario. Esto no es recomendable hacerlo todos los días porque el labial puede tapar tus poros.

“Por supuesto que hay otras opciones más fáciles, unas brochitas harían todo más fácil por ejemplo, pero aquí te enseño a maquillarte con los dientes. A sacarle provecho a tus productos y a darle más de un uso”, expresa Viviana.

Si quieres más consejos sobre maquillaje puedes visitar su instagram @vibeauty.mua donde podrás ver muchas opciones para maquillarte.

Te recomendamos en video