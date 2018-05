Errores de maquillaje que debilitan tus pestañas

Todas soñamos con tener pestañas largas y pobladas, sin embargo a veces esto no es posible por nuestro componente genético, pero también por que podemos estar cometiendo errores de a la hora de maquillarnos que hacen que se debiliten y quiebren haciéndolas aun más cortas o provocando que se caigan. A continuación te decimos cuales son estos errores para que nunca los cometas.

Mascara a prueba de agua

La formula de la mascara a prueba de agua puede parecer una buena idea para evitar que se corra tu maquillaje, sin embargo su uso diario puede endurecerlas y hacerlas pesadas y quebradizas, además de que al poner más presión para removerla puedes llegar a jalarlas, lo mejor es usar esta formula solo en ocasiones especiales que realmente lo ameriten.

Usar maquillaje caducado

La mascara no debe durar más de 2 o 3 mese en tu tocador ya que es una formula que puede propiciar la aparición de bacterias y podrías terminar con una infección en los ojos. Todos tus productos como delineador, sombras y mascara tienen un límite de vida el cual debemos verificar por higiene.

Dormir con maquillaje

El dormir con maquillaje acelera el envejecimiento y tapa los poros, en el caso de tus pestañas, la mascara se seca y las hace más susceptibles a quebrarse con la presión de la almohada.

Lava tus herramientas

El cepillo de tu mascara también se debe lavar con un poco de shampoo y agua, esto evitará que se acumulen bacterias que debiliten tus pestañas.

Compartir maquillaje

El maquillaje es algo muy personal que nunca debemos compartir con nadie, no importa que sea una amiga o un familiar y la razón es por que todos tenemos bacterias y anticuerpos diferentes así que aunque pienses que la otra persona es sana, realmente no sabes si puede contagiarte alguna infección, especialmente el área de los ojos es muy delicada y no debemos exponerla a situaciones poco higiénicas.

Usar rizador

El rizador puede ser un gran aliado al hacer parecer nuestras pestañas más largas, sin embargo para que no las dañe debemos usarlo antes de aplicar la mascara y lejos de la raíz sin aplicar mucha presión.

