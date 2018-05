Los 10 secretos de maquillaje de Rihanna para lucir como una celebridad

Rihanna grabó un tutorial de belleza donde nos regaló muchos consejos prácticos y reveladoras verdades con los que podrás lucir como una estrella.

En el video, el cual fue grabado durante sus vacaciones en Los Cabos, México, la cantante nos reveló sus secretos de belleza, como que se aplica Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation y glóbulos de Body Lavamientras.

Aquí los 10 consejos de maquillaje de Rihanna:

No sigas la corriente: "Es muy importante hacerte el contour para tu cara, no de la manera en que lo ves en un tutorial de YouTube, porque todo el mundo tiene una forma diferente. Lo que funciona para ellos podría no funcionar para ti", dijo Rihanna.

Su truco para aplicarse corrector: "Esto me gusta calentarlo en mi mano primero", dijo mientras tomaba su corrector Match Stix Matte Skinstick.

Hasta ella ha subido de peso: "Aprendí a hacer contour cuando subí de peso. Créanlo o no, ahí es cuando se vuelve muy útil” reveló.

Siempre se asegura de tener espacio para este producto: "Si de pronto te pones grasosa, usa el polvo Invisimatte Blotting Powder. Siempre lo tengo en mi bolsa. No salgo de casa sin esto. Si no cabe en mi bolsa, cambio de bolsa".

El uso del corrector: "Todo el mundo sabe que el corrector está hecho para ocultar bolsas, ojeras, resacas y malas decisiones", dijo.

Es una maestra de las cejas: "Tú eres tu mejor maestra. Tienes que practicar en tu propia cara, porque habrá cosas que puedes hacer mejor que un maquillador", dijo antes de revelar que ella misma arregla sus cejas.

Las caras felices lucen mejor: "Sonríe cuando te pongas brillo. Te ayudará a encontrar el lugar correcto donde aplicarlo”, aseguró.

Nada de discreción: "Mi estilo para el verano es… más es más”.

Que no te intimide el maquillaje: "La clave para el iluminador es no temerle", dijo la estrella antes de usar iluminador sin miedo.