Federico Castrillón diseñando joyas con historia a través de la tecnología

Federico Castrillón es el artista creador de La Libertad, joyas que tienen historia y que pueden definir “el poder de portar un significado”. Y es que tiene un sello muy definido que ha mantenido en cada una de sus colecciones y lo que la ha convertido en un favorito entre las marcas colombianas. Animales, escudos y objetos son los protagonistas de accesorios únicos y femeninos que seguramente no pasan desapercibidos cuando alguien los porta.

La Libertad nace como una marca en 2009, producto de la imaginación e iniciativa de Castrillón, egresado de publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2002, quien luego de ejercer su profesión en agencias de publicidad como creativo gráfico y posteriormente como freelancer decidió buscar una vertiente para explorar con la ilustración, encontrando en la joyería y la estampación textil un lenguaje para relatar historias sin las restricciones que le imponía el mundo corporativo, de ahí el nombre de la marca, La Libertad.

Sus temáticas juegan con las ciencias naturales para hacer alusión a instancias sicológicas humanas donde, partiendo de taxonomías animales y de su significado a través de la historia, se exploran comportamientos e imaginarios construidos por la mitología, la historia y la literatura universal.

Cada colección es como abrir la página de una enciclopedia, ejercicio que Federico recuerda practicar cuando era niño, devorando vorazmente información de aquellas imágenes que despertaban su interés en esos compendios del saber humano, “los imponentes pájaros barranqueros de su Colombia nativa, la máscara funeraria de Tutankamón, los inquietantes personajes de El Bosco, las tragedias de Shakespeare o los escalofriantes relatos de Edgar Allan Poe”. Para un espectador desprevenido podrían parecer selecciones del azar, sin embargo, existe un factor por el cual despertaron esa fascinación en la infancia del creador: el misterio.

El ornamento juega un papel fundamental en el carácter de la marca, retomando información gráfica de civilizaciones milenarias como la egipcia y la griega, pasando por las iluminaciones medievales y las hojas de acanto barrocas, llegando hasta estilos de las artes decorativas modernas como el art nouveau y el deco.

La Libertad pretende retomar el ritual del uso de la joya como un elemento que más allá de ser un accesorio decorativo del vestuario, se convierte en un amuleto para el usuario que lo porta, con un significado y una historia. Hablamos con su creador y esto nos contó:

¿Cómo definiría el mundo de la joyería?

La joyería ha acompañado al hombre durante toda su historia, han sido objetos que enriquecen la historia de las artes decorativas desde muchísimos aspectos, el rito místico y espiritual, el rango socioeconómico en la sociedad, la memoria y la nostalgia en la historia de las familias, el símbolo de la unión, la pertenencia a un clan o el duelo por un ser querido. Las joyas siempre están atadas a una emoción humana, ya sea con el significado más profundo como una alianza matrimonial hasta el más superfluo donde su intención es decorar un atuendo.

¿En qué se inspira a la hora de crear?

Me inspiran diversos temas pero para resatar podría decir que la historia, literatura, la memoria, nostalgia, mitología…etc.

Diseño y tecnología. ¿Cómo es el proceso de crear diseños con un iPad?

Parto desde una imagen y a partir de la herramienta puedo construir una ilustración y previsualizar un diseño, así es como nacen las joyas.

¿Por qué un iPad?

Es una herramienta que te permite dibujar y corregir de una manera ágil y lúdica.

¿Cuál es su joya favorita?

Los collares

¿Qué características tiene que tener una pieza para que usted la vea perfecta?

Que me genere algún vínculo emocional y por supuesto que su factura, así no sean materiales preciosos, la haga ver hermosa.

¿Cuáles son sus criterios a la hora de combinar una pieza de joyería con una prenda?

Creo que lo más importante a la hora de portar una joya es el significado que tiene para el portador. La combinación para crear el outfit perfecto se la dejo a los expertos estilistas dedicados a esa profesión.

¿Cree que existe algún diseño que siempre está de moda?

No me gusta pensar que existe “algo de moda” aunque soy consciente de la funcionalidad del sistema, suelo evadir un poco las ideas del color de la temporada y esas cosas, creo que los grandes íconos del estilo en el mundo se caracterizan precisamente por no seguir una tendencia, al contrario son los creadores de ella.

¿Cuál es su diseñador preferido en joyería?

René Lalique

¿A quién le gustaría ver con una joya suya que todavía no lo haya hecho?

Aunque siento una emoción increíble las pocas veces que he visto una celebridad con una pieza de “La Libertad” no quiero responder la pregunta con un nombre que sea titular en la prensa, mi preocupación más urgente, lo que más me gusta ver es cuando alguien porta una joya de mi marca porque siente la misma pasión que yo por la historia detrás de la pieza y su significado.