Por qué cortarte el cabello después de una decepción es un error

Cortarse el cabello después de una decepción puede parecer común, incluso cliché, pero no es una buena idea, tal vez en el momento pienses que va a significar un cambio y ahora podrás ser una nueva versión de ti, lo cual será aun más decepcionante una vez que te des cuenta de que tomaste una decisión apresurada de la que puedes arrepentirte.

La decisión es tuya y el cabello siempre crecerá, pero si podemos salvarte de una mala decisión de estilo, mejor. Si quieres un cambio puedes optar por uno más sutil como un flequillo o un color un poco más claro o más oscuro.

De esta manera podrás cambiar si lo necesitas y no será tan difícil. Cuando cortas tu cabello de manera dramática no solo tienes que lidiar con eso a corto plazo, por que tendrás que esperar a que vulva a crecer y so puede tardar meses, así que en lugar de hacerte un cambio que te haga más segura, estarás pensando en la razón que te llevó a tomar una decisión de la que te arrepientes por más tiempo.

Existen muchas otras manera de superar una mala situación, en las cuales puedes concentrar tu energía sin dañar tu imagen, como retomar la actividad física, meditar o aprender cosas nuevas.

