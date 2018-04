Todo lo que debes saber antes de comprar la linea de labiales de Yuya

Hola chicas ❣️ Ya se que hoy no es día de post, pero quiero contarles acerca del labial de @yuyacst y un delineador que encontré del mismo tono del labial. El labial es el tono sirena.🏝️ Tiene muy buena pigmentación,✔️ seca en mate,✔️ tiene buena duración✔️ pero si como obviamente se va todo el labial. El aplicador es muy bueno, te permite pintar tus labios con presión. En lo personal me reseca muchísimo los labios❌ y no puedo retocarlo por que si no mis labios se ven peor de secos.❌ Encontré un delineador de labios de @jordana_cosmetics_mexico en el tono:10 roseberry, perfecto para este labial. Para ser sincera no me importa tanto que me seque los labios. Me gusta muchísimo el tono.♥️ Se los recomiendo muchísimo, el tono es precioso. . . . . #labial #labios #yuya#reseña #review #instamakeup #beauty #blogger

