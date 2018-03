La it girl Olivia Palermo nos compartió sus mejores tips de belleza

El nombre de Olivia Palermo es una constante en las semanas de la moda más importantes, como las de París y Milán. Tiene además su propia web, www.oliviapalermo.com, en la que comparte posts y noticias de los últimos acontecimientos importantes del mundo de la moda, artículos de belleza y eventos culturales. Pero también es la reina del streetstyle, y siempre que la captan las cámaras nos sorprende con algún look increíble que, si bien puede ser difícil de copiar, sí sirve de inspiración.

Al leer su biografía aparece que llegó a la fama de manera vertiginosa; socialité neoyorquina nacida en el seno de una adinerada familia de Manhattan, se dio a conocer el 2006, cuando Patrick McMullan –fotógrafo de famosos– la inmortalizó en una fiesta benéfica. Después de esa aparición comenzaron a lloverle las invitaciones a eventos exclusivos y fiestas, y también la posibilidad de participar en el reality The City, en MTV, plataforma para su lanzamiento mundial. Desde entonces, imparable; Palermo, con su belleza y maestría a la hora de mezclar firmas low cost como Zara o Topshop con otras de lujo como Burberry o Louboutin, llena portadas y páginas de las revistas de medio mundo, y no hay fiesta, gala o front row que se le resista.

Es la It Girl por excelencia, y lo tiene muy claro. En enero de este año dio uno de sus último pasos en lo que a colaboraciones se refiere: protagoniza la campaña de Bobbi Brown #AllDaySmile, la base de maquillaje perfecta para un día completo súper ocupado.

¿Por qué decidió asociarse a esta marca? Porque la usa hace años, le parece una marca seria, y además sus makeup favoritos son Bobbi Brown: las brochas y paletas de sombras.

¿Cuál es tu mejor tip de belleza?

Mantener la piel sana, porque lo único que vas a llevar siempre contigo es tu piel. Lo mínimo que puedes hacer es cuidarla.

Entonces, ¿cómo la cuidas tu?

Mi maquillaje de todos los días es bastante simple: un look con un toque bronceado, con café chocolate o gris pardo en los ojos. Cuando llevas esos colores en tus párpados puedes jugar con ellos y hacerlos un poco más intensos a medida que llega la noche.

¿Cómo empiezas tu día?

Todos son diferentes, pero siempre con una rica ducha y los productos que me recomienda mi dermatólogo. Pero primero saco las toxinas de mi cuerpo con mi entrenadora personal Tracy Anderson (la misma de Madonna y Kim Kardashian). Y después…, cada día es distinto. De hecho eso es lo que más disfruto de mi vida. Como ninguno es igual al otro trato de tener una estructura para no desordenarme, porque siempre estoy viajando. Mi teléfono es mi computadora, ¡lo es todo!

Si quedaras varada en una isla desierta, ¿cuál sería el único producto de belleza que llevarías contigo?

Creo que un delineador de cejas es una pieza clave junto al cepillo de cejas, porque las cejas son las que demarcan todo tu rostro. El corrector también es un imprescindible, pero atrapada en una isla desierta tendría mucho sol, así es que seguro obtendría un color exquisito de forma natural, ¡sin necesidad de corrector!

¿Tienes íconos de belleza?

Siempre tomo nota de las actrices antiguas clásicas y de editoriales de moda. No tengo íconos específicos. Las pasarelas y el backstage también son una gran fuente de inspiración para mí.

¿Cómo describirías tu personalidad?

Me considero una persona muy ecléctica, llena de energía, divertida, y sobre todo, organizada. Me esfuerzo mucho por lograr que las cosas salgan perfectas, pero sé que no existe la perfección (ríe).

¿Cuáles son las tres cosas sin las que no puedes vivir?

Mi teléfono, una manicure y mi perro, el Sr. Butler.

¿Tu placer culpable?

(Ríe) Paso.

Describe tu estilo.

Ecléctico y uso muchos accesorios. Siempre me gusta incorporar color a mis looks.

¿Qué te hace sentir poderosa?

Un traje hecho a medida o una chaqueta impresionante. Creo que un abrigo con un buen corte es una manera perfecta para llegar a cualquier lugar.

Producto de belleza imprescindible mientras viajas:

La verdad es que no tengo. Lo mejor es mantener la piel liviana y fresca, sin cremas hidratantes, sin nada. Si no dejas respirar tu piel, tus poros lo van a resentir.

¿Iluminador o rubor?

Puedes usar los dos y lograr un resultado que se vea saludable y balanceado.

Primer recuerdo asociado al maquillaje:

¡Muchos! Pero quizás un buen labial color rojo. Es clásico, hermoso…, lo prefiero de acabado mate.

Te recomendamos en video