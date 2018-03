Dos de los Ángeles de Victoria's Secret, comparten sus más íntimos secretos de belleza

Los 5 tips de belleza de Sara Sampaio

Podríamos pensar que para permanecer en el selecto grupo de “Ángeles” de Victoria's Secret, la mayoría de modelos deben tener complicadas preparaciones y costosas rutinas de belleza, sin embargo, Sara Sampaio, uno de los ángeles más jóvenes, revela los cinco tips que aplica diariamente para lucir hermosa y sin complicarse tanto.

1.Hidrátarse: la hidratación es uno de sus tips principales, su cuerpo lo demuestra. “Mi truco número uno de belleza es hidratarme, deja mi piel fresca y también mantiene mi energía a todo nivel. Tomo mucha agua para limpiar todas las toxinas.”



2.Sonreir: no es oculto que la actitud de Sampaio es arrolladora, una mujer que siempre tiene una sonrisa y eso la hace brillar. “Es clave tener siempre una actitud positiva. Si te ves bien, te sientes bien.”



3. Agua caliente con limón: el agua con limón es un excelente alcalinizante para el cuerpo y uno de los secretos para estar saludable. “Tomarla todas las tardes y las mañanas es una de mis rutinas favoritas. La belleza brilla desde adentro hacia afuera.”

4.Aceite de coco: su piel fresca, natural y su cabello brillante y sedoso, lo demuestran. “Me encanta usar aceite de coco para todo. ¡Lo uso como tratamiento para el cabello e incluso para quitarme el maquillaje! Es mágico.”



5.Lip Matte: los labios de Sara son uno de sus mayores atributos, envidia de muchas mujeres, pues aunque use poco maquillaje, siempre los resalta y logra un look que la hace lucir hermosa. “Personalmente amo los labiales, el acabado mate me encanta, y estos son geniales”.



Rutina de maquillaje con Josephine Skriver

Josephine Skriver es una de las modelos más reconocidas a nivel mundial, su belleza es un tema de conversación, pues esta Danesa rubia de ojos claros, deslumbra no solamente en las pasarelas, sino también diariamente en sus redes sociales, donde comparte con sus más de 4 millones de seguidores, excelentes tips de belleza y fotografías en donde se puede apreciar por qué pertenece al selecto grupo de “Ángeles” de Victoria's Secret.

1.Usa un Jade roller: en la mañana su rostro puede parecer inflamado y un poco cansado, uno de sus trucos principales es después de lavarlo con agua fresca, usar un Jade roller que le ayude a desinflamar y mejorar el aspecto de su piel.

2.Hidratar la piel: su secreto es usar sueros y cremas hidratantes sin falta antes del maquillaje.

3. Base con SPF: use una base ligera que tenga protección solar, Josephine ama combinar la protección con el maquillaje, además tiene un tip ideal para encontrar el tono adecuado: mezclar dos colores de base, uno oscuro y uno iluminado.

4.Resaltar los ojos: Josephine tiene una mirada dulce que al maquillar se convierte en una mirada imponente, por eso ama resaltar sus cejas con lápiz marrón, y darle a sus ojos un poco de dramatismo con sombras cafés y máscara de pestañas negra. Un tip para que la mirada luzca genial es que aplica un poco de iluminador en el lagrimal.

5.Ilumina tu cara: usa Iluminador, este es sin duda la clave que tiene Josephine para darle brillo a su rostro: un poco en los pómulos, la nariz y además entre la nariz y el labio superior.