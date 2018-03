Este es el tinte de pelo que te hará parecer más joven

¿Qué tinte de pelo puedo usar para parecer más joven? ¿Más claro o más oscuro? ¿Quizás unas mechas? ¡Juventud, divino tesoro! Y es que por mucho que sepamos que la juventud está en la mente de cada una y que la personalidad y las arrugas llevadas con la cabeza alta son el mejor adorno para vernos bellas, el caso es que no podemos dejar de pensar en cómo ganar un extra de juventud y frescura con un sencillo cambio de look, y como no podía ser de otra manera, ese cambio de look lo solemos hacer en el cabello.

¿Cómo teñir tu pelo para parecer más joven? 5 consejos

Si no te puedes quitar de la mente la idea de teñir tu cabello para parecer más joven, adelante, es todo un acierto. Tan solo presta atención a estos consejos para no cometer ningún error.

1) Elige un tono similar al tuyo

Según dicen los expertos en peluquería y estética, una de las claves están en elegir un tono similar al color natural de tu cabello, piensa que si eres morena y te arriesgas con un rubio, el cambio quizás te resulte demasiado grande, por lo que lo más acertado es comenzar con un tono más suave del que ya tienes.

Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el Sep 29, 2017 at 3:09 PDT

2) Segunda norma

Opta por tintes de pelo que tiren hacia colores claros. Si tu pelo es negro o marrón oscuro y quieres parecer más joven, escoge un tinte que sea marrón claro o negro azabache. Lo idóneo es aclararte el pelo uno o dos tonos o darle un punto de brillo para aparentar menos edad. Si tu cabello es claro, no te inclines nunca por los colores oscuros, estos solo resaltan más la expresión del rostro. La idea está en dar vida y suavizar tu color natural.

¿Te atreves con un marrón chocolate o un tono cobrizo? Son vivos, son cálidos y están de moda; si ya te has aclarado el cabello y quieres ganar un extra de frescura y juventud, opta por un tinte marrón chocolate o un cobrizo, puedes teñir tu pelo entero o bien hacerte unas sencillas mechas. ¿Californianas o balayage ? ¿O quizás un dorado con unos reflejos en marrón chocolate? La elección es tuya.

Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferanistononline) el Nov 8, 2017 at 11:41 PST

3) Un toque dorado

Si tu cabello es castaño claro o rubio, te aconsejamos te hagas unas mechas sencillas o unos reflejos, algo que deje ver algo distinto en tu pelo pero que diga que sigue siendo el mismo de siempre.

Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el Sep 7, 2017 at 2:43 PDT

4) Tu color natural

Si no eres muy amiga de cambiar de color, tiñe tu pelo de tu mismo color y aplica un poco de henna para cubrir cualquier cana, con esto lograrás que tu cabello gane en textura y suavidad y tu rostro en frescura.

Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el Oct 17, 2017 at 8:54 PDT

5) Última norma

No dejes de lado tu corte de pelo. Estilo Bob, pixie, media melena… No hay nada que complemente más a tu color de pelo que un corte moderno acorde a tus rostro y a tu estilo personal.

Recuerda que siempre debes escoger el tinte para tu cabello en función del color de tu piel y de la expresión de tu cara; debes cuidar tu cabello al máximo y usar producto de calidad que no tengan amoniaco para no dañarlo y aplica champús y acondicionadores acordes a tu tipo de pelo para ganar en salud capilar. El tinte de pelo puede ser una estrategia anti edad perfecta.

