Todo lo que debes saber antes de ir de morena a rubia

blonde bombshell entry time again before and after hair, light and bright balayage, brunette to blonde transformation.

The process of going from artificial brunette to blonde is not an easy one! It takes time, $, patience, expertise & trust in your stylist! Everyone's hair is different & that means everyone's game plan (to getting the hair you desire) is different! PLEASE make sure you're fully aware of the process before you decide to get your hair lightened! DM me with any and all questions❤️

A post shared by juliefelds/ hair&makeup artist (@juliefelds) on Feb 26, 2018 at 9:56am PST