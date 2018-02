Probamos estos productos de belleza de la famosa firma coreana, Tony Moly, y esto pasó

Hace unos meses atrás la marca Tony Moly llegó a Chile: una reconocida de la cosmética coreana que ya se ha robado miles de corazones alrededor del mundo.

Curiosamente, en Corea del Sur, Tony Moly, es una marca promedio dentro de las 18723828 que hay en Corea, y no es la única cute, por supuesto (holi, Peripera), pero la calidad es bastante superior al maquillaje de farmacia que venden en Occidente.

Obvio que como una buena letrada en el asunto, apenas supe de la existencia de Tony Moly lo quise todo: desde los brillitos con orejitas hasta las cremas con forma (y olor y componentes) de fruta. Pero como soy pobre, no podía llegar y comprarme todo.

No obstante amigas, los sueños se hacen realidad. Un buen día, The Republic of Beauty nos cedió productos Tony Moly y debo confesar que ya he probado casi todo.

Y como sé que los envases adorables son engañosos, qué mejor que recomendarles mis productos Tony Moly favoritos, porque no solo de cosas adorables viven las niñas cute. La única lástima es que no sean cruelty free.

Disclaimer: muchas de estas recomendaciones son para niñas con piel seca y sensible, así que por favor, perdónenme las de piel grasa 🙁

I'm real sheet mask

Lo obvio, por supuesto. Las máscaras coreanas con famosísimas por sus beneficios, y creo que Tony Moly aprendió a innovar en los ingredientes de ellas: palta, vino, brócoli (??) etc. De todas maneras mi favorita es la de palta.

Haeyo Mayo Hair Nutrition Pack

Sencillamente uno de mis productos favoritos de Tony Moly. Esta crema para el cabello simplemente hizo milagros con el mío, que siempre está seco y me lo he dañado mucho con las decoloraciones.

Tomatox

¿Tengo que decir algo sobre esta maravilla? Encuentro que internet ya lo ha dicho todo. Aunque una vez se la eché a mi pololo (porque esas cosas hace una) y se le irritó la piel, así que cuidado.

Pokémon x Tonymoly: Kkobugi Hydrating Foamcleanser + Purin Peach Pact + Peach Hand Cream

Sin duda nuestra obsesión con la Karina fue adquirir la mayor cantidad de productos Pokémon x Tonymoly posibles. Y debo decir que la colección es bastante buena, aunque hay algunos productos que puede que hayan decepcionado a alguna gente.

El limpiador facial (de Squirtle, que en coreano es Kkobugi) es el que uso diariamente (me deja la cara maravillosa e hidratada, obvio que sigo con la rutina después), y el peach pact es excelente para retocar el maquillaje y no estar brillante a media tarde. La crema de manos huele precioso. El problema es que Pokémon no dio la licencia para vender estos productos fuera de Asia, así que la alternativa para pedirlos es jolse.

Latte Art Strawberry Scrub

De todos los exfoliantes Tony Moly que probé, por supuesto que éste es mi favorito. Buen olor, deja excelente la piel, ideal para cutis sensibles. Un 7. Aparte es un latte, mi café favorito.

BONUS TRACK

Tintes de labios y brillos

Los tintes de Tony Moly son buenos, pero llegaron a Chile muy caros. Además, los brillos labiales no "pintan" tanto, pero son deliciosos en olor. Todo huele muy bien, la verdad. Pero mi conclusión es que en maquillaje en sí no confiar tanto en Tony Moly, dediquémonos al skincare, porfa.

Odié: Pikachu Mini Cover Cushion

Horrible. Me descascaraba la piel y la cobertura no era muy buena, así que si eres fan de Pokémon, tal vez esta no sea la mejor idea. Lo que sí es tan bonito que sacaré todo el resto de maquillaje que le queda y me haré una bb cream yo misma. Les cuento cómo me va!

Odio: Panda Dream (toda la línea)

No entiendo por qué la gente ama tanto esta línea de productos, más allá del olor a bambú, no le encuentro ni un brillo. No me dejó más blanca. Nada. Nada.

Mira este video: