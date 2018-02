Michelle Adam nos cuenta de la rutina de belleza que la tiene así de regia

Te despiertas y lo primero que haces es…

Me despierto muy temprano todos los días y optimizo mucho el tiempo así que hago una rutina muy normal: me ducho, reviso mi celular y me voy al canal.

¿Qué desayunas normalmente?

Desayuno a eso de las 8:30 de la mañana en el “Bienvenidos” (Canal13). Tomo un café o té y elijo entre dos cosas: dos huevos revueltos o pan centeno con palta y jamón.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Todos los días sí o sí como huevo. Además, me gusta mucho el pavo y las verduras.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

No lo he erradicado completamente, pero por periodos suprimo los carbohidratos, especialmente las pastas. También he tratado de eliminar los chocolates, pero me cuesta, por eso escojo los que no tienen azúcar.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Trato de andar en bicicleta, aunque la verdad me cuesta harto. También intento caminar mucho y subir escaleras, evitando las mecánicas y los ascensores. Además, cuando tengo más tiempo, hago ejercicio en mi casa.

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Creo que mi mayor atributo es que generalmente la ropa me queda con un buen calce y sé bien lo que más me acomoda. En cuanto a los defectos, creo que son varios y me cuesta nombrar sólo uno (ríe).

Tu mejor secreto contra la celulitis.

Uso una máquina de MiSpa.cl que me ayuda a controlar la grasa corporal mejorando mucho mi piel. Lo mejor es que se puede utilizar en la casa de forma fácil y segura.

¿Qué te produce realmente placer?

Disfrutar de un día completo con mis hijos, descansando, jugando o sin hacer nada.También me encanta estar en la piscina o en la playa un día soleado.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

La máscara de pestañas y brillo en los labios.

¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

El agua termal.

Peor error estético que has cometido:

Utilizar collares muy grandes y ostentosos, que no me vienen.

Tendencia o moda del momento que te carga:

No me gustan las bucaneras.

