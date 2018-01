Daniela Urrizola nos dijo lo que toma desde pequeña para prevenir la celulitis

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Habitante del planeta Tierra que sólo piensa en dónde será su próximo viaje. Madrugadora por opción y amante de la gente sincera y humana (138 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es:

Me levanto apenas suena la alarma, me preparo el desayuno, leo la pauta de “La Mañana de Chilevisión”, escucho las noticias y aprovecho de reservar mi viaje al canal con mi aplicación Easy Taxi. Desde que volví de mi viaje a Europa no tengo auto.

¿Qué desayunas normalmente?

Soy fanática del té, pero no de cualquiera. Tengo mis rituales y me gusta mucho el té natural, que no es tan fácil de encontrar. Actualmente no me despierto sin mi Matcha, y lo acompaño con algo de fruta.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Los arándanos, ya sea como fruta fresca, deshidratados o en jugo.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Las bebidas gaseosas. Las evito hace mucho tiempo.

¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?

Voy al gimnasio al menos cuatro veces a la semana, trato de tener una rutina básica entre escaladora y algunos ejercicios localizados.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

¡Las benditas máscaras de papel! Cada vez que siento un poco cansada mi piel, me exfolio la cara y me hidrato con una máscara.

Tu mejor secreto anticelulitis:

Desde muy pequeña tomo gotu kola, un producto natural que deriva de la centella asiática.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

En el maquillaje me voy a la segura con Yves Saint Laurent, y en pequeños procedimientos y retoques no invasivos, de preferencia con un cirujano plástico.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

La Eau Thermal, de Avène. La llevo siempre a todos lados y la uso mínimo cuatro veces al día.

¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches?

¡Siempre! Y trato de exfoliarme la piel al menos una vez a la semana.

¿Y qué más es parte de tu rutina de belleza?

Últimamente estoy muy obsesionada con las manchas, por lo que intento cuidarme mucho del sol. Uso un factor solar específico y además una crema especial en la noche para eliminar las pequeñas marcas.

