Chilena crea primer salón de belleza 100% Cruelty Free

Fernanda Ferrer a sus 24 años ya es toda una emprendedora. Luego de vivir por un año en Argentina, la diseñadora de vestuario regresó a Chile con la intención de hacer algo para cambiar las cosas.

Siempre le gustó el maquillaje, y pareciera que el maquillaje la buscaba de vuelta, es vegetariana hace 7 años y vegana hace dos. Con esas ideas y con el medioambiente siempre en mente, creó Ferrer Make Up Studio, uno de los primeros estudios de maquillaje 100% cruelty free, que influye servicios de maquillaje, peluquería, limpiezas faciales y asesorías de belleza.

Todo está hecho por ella, incluyendo los muebles. Tiene libros sobre veganismo en su salón para concientizar a sus clientas, muchas traídas desde su trabajo anterior en MAC. No hay cosméticos testeados en animales en ninguna parte del salón, incluyendo las limpiezas faciales. Se pueden ver productos traídos de California, Italia, y mejor aún: hay cosméticos hechos por la misma Fernanda.

En Nueva Mujer hablamos con Fernanda Ferrer de cómo surgió la idea, de su forma de ver el mundo y de las tendencias que se vienen este 2018.

-¿Cómo comenzaste en este mundo?

Iba maquillada al colegio y los profes me mandaban a lavarme la cara siempre. En las fiestas del colegio yo maquillaba a las amigas, la pasión siempre la tuve. También pintaba mucho acrílico y me gustaba dibujar. Pero entré a estudiar Diseño de Vestuario y Textil en la Universidad del Pacífico y me titulé ahí. Y en todos los desfiles, yo estaba en backstage y las maquillaba a todas.

-¿Qué pasó después de eso?

Yo mi título lo hice con Monarch, agarré todos los desechos de las pantys e hice luminarias textiles. Y me encantó. Después de eso, me fui a Buenos Aires y entré a estudiar Ecodiseño y diseño inmobiliario que es como Diseño Industrial. Y llego al curso y me dicen que por falta de alumnos no podían dictarlo. Ya tenía el curso pagado, así que pregunté para qué más me alcanzaba y me dijeron "Maquillaje Profesional".

Cuando Fernanda regresó a Chile, sintió que el país había cambiado. El argentino, para ella, es mucho más ecológico, "reutiliza mucho las cosas". Trabajó diseñando fichas técnicas para algunas marcas, pero luego, se dedicó a vender maquillaje de una reconocida marca. "Duré como cinco o seis meses, que para mí es harto, trabajando en un mall se te hacen los días eternos", relata.

Fernanda abría la tienda, tuvo un buen desempeño en ventas y sacó muchos contactos, pero comenzó a ver las problemáticas que había con el maquillaje en Chile. "A todas las maquillan igual. No podemos maquillar a todas iguales porque todas tenemos ojos, tipo de piel, nariz, etc. Si tienes piel mixta o grasa no puedes aplicar una base con silicona o mucha hidratación, porque se va a craquelar".

Comenzó a desilusionarse de la marca: "Se me empezaron a caer las cejas, tenía pelones, porque todos los días te tienes que maquillar. Me dio hasta crisis de pánico, me desmayé en Navidad, era mucha la demanda. Estaba muy cansada, sabía que la hueá era tóxica ¿cómo le podía estar vendiendo esto a la gente? Y me fui", dice.

-Ahí empezaste con el salón.

Esto era una bodega. Me dije: "Ya Feña, seamos realistas, qué es lo que me gusta: el maquillaje. Voy a abrir un estudio maquillaje con un concepto distinto". Ahí nació Ferrer Make Up Studio. Y todo servicio incluye estudio de rostro y de piel. Por eso le puse Studio, para que ellas se interioricen con el tema del maquillaje más allá de verse bien.

-¿Cómo ha sido la recepción?

La gente en verdad está muy feliz. Hay una fidelidad rica. Ellas sienten que maquillo respetando su anatomía. Ha costado que la gente entienda también, el concepto, porque ahora hay un montón de estudios, y las mujeres piden cierto producto, como si fueran embajadoras de una marca. Pero realmente es para figurar, no para hacer un cambio real.

-Cuéntame más de por qué elegiste el camino cruelty free.

Partió cuando llegué de Argentina. Va a sonar feo, pero llegué a autodestruirme mucho allá. Pero dos meses antes de irme empecé a entender bien la ciudad y a salir más de día. Me di cuenta de las cosas ecológicas que hacían en las plazas, los festivales de jazz, la alimentación, fui a muchos lugares veganos. Y cuando llegué a Chile dije: "Estamos en pañales en lo ecológico".

-¿Cómo entiendes la belleza?

Para mí la belleza nace de adentro, por eso el estudio se llama inside out make up. Como de adentro hacia afuera. Pasa que las chilenas están acostumbradas a pensar que el maquillaje es taparse.

-¿Qué tendencias se vienen para el próximo año?

El cut crease, las pieles muy hidratadas, y por supuesto, el gloss, mucho gloss. Muchos brillos y glitter. El glitter en el lagrimal, el labial bien difuminado con brillo en el centro. Los pigmentos sirven. Tienes que mezclarlos con fijador para sacarles partido.

