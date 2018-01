El secreto de Jennifer Aniston para no envejecer está en un 'smoothie'

Jennifer Anitson ha dejado claro que el tiempo no pasa por ella y no, no es que se niegue a envejecer, simplemente cuida lo que come, es constante con su rutina de ejercicios y tiene un secreto infalible, un smoothie con colágeno.

La receta es:

Polvo de proteína pura

Plátano

Arándanos

Cerezas congeladas

Stevia

Mezcla de vegetales verdes

Polvo de maca

Cacao en polvo

Péptidos de colágeno, ingrediente estrella

Esta receta fue revelada por ella misma en el sitio Well and Good, donde dejó claro que ama la vida saludable.

¿Qué son los Péptidos de colágeno?

Se trata de proteínas puras, libres de grasa y carbohidratos que no contiene químicos ni conservadores. Son pequeñas moléculas que son ricas en aminoácidos y ayudan al crecimiento de las uñas, el cabello y a darle a la piel un aspecto lozano incomparable.

