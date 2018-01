Los cuatro pasos infalibles para que el manicure te dure toda la semana

Si eres de las mujeres que ama llevar sus uñas de un color diferente estarás de acuerdo que mantener el esmalte intacto parece una tarea titánica. A menos que no hagas absolutamente nada, es decir, que no uses la computadora, hagas tu desayuno, o tengas cualquier actividad que implique usar las manos, el esmalte suele correrse, picarse o cuartearse, dejando un desastre en tu manos.

Hoy quiere darte algunos consejos infalibles que puedes poner en práctica y que harán que tus uñas se vean siempre espectaculares y presentables.

Prepara tus uñas

Antes de aplicar cualquier esmalte debes asegurarte que tus uñas estén limpias y eso sólo lo lograrás si usas una mezcla de alcohol (70%) con agua (30%), usa un algodón para deshacerte de algún rastro de crema, aceite o cualquier otra suciedad que pueda vivir en la superficie de la uña. Así, cuando coloques el esmalte podrás asegurarte que nada hará que se maltrate.

En el mercado hay limpiadores profesionales. OPI o ESSIE cuentan con unos muy buenos. Puedes invertir en ellos.

Usa base

Identifica qué tipo de uñas tienes. Si son muy delgadas y frágiles, opta por comprar una base que las fortalezca, si son gruesas, una que haga que crezcan. Este producto se usa antes del color final y sirve para que tu uña esté lisa y protegida para el esmalte.

Aplica color

La base de este punto es el secado. Dependiendo el color y la intensidad del mismo serán las capas que deberás usar. Asegúrate que antes de poner una capa su antecesora haya secado a la perfección, es la única forma que tienes de cerciorarte que no te quedará una plasta y que el color durará más tiempo.

Brillo final

Es tan importante como la base, su objetivo es sellar el color y hacer que dure más. En el mercado hay muchos productos que dan el efecto 'gelish', puedes comprar uno de larga duración que dé el efecto que deseas. La clave aquí también es el secado entre capa y capa, lo ideal es que sólo pongas una para mejores resultados.

